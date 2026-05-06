トリミングサロンに預けていたワンコをお迎えに行ったら…？飼い主さんに気付いた瞬間の可愛すぎる反応にキュンとする人が続出し、投稿は記事執筆時点で7万4000回再生を突破しています。

【動画：トリミングサロンに預けた犬をお迎えに→『外から名前を呼んでみた』結果…『気付いた瞬間の光景』】

トリミングサロンにお迎えに行ったら…

TikTokアカウント「aralechan1124」に投稿されたのは、トイプードルの「あられ」ちゃんをトリミングサロンにお迎えに行った時の様子です。サロンの前に到着した飼い主さんは、窓ガラス越しに中の様子を覗いてみたそう。

するとあられちゃんがしっぽを振りながらトリマーさんを見つめたり、楽しそうに駆け回ったりしている姿が見えたとか。飼い主さんが来たことには、全く気付いていないご様子…。

気付いた瞬間の可愛すぎる反応

飼い主さんは試しに小さな声で「あーにゃ」とあだ名で呼んでみたのですが、あられちゃんはまだ気付かずにウロチョロし続けていたとか。しかしもう一度呼んでみたら、パッと振り向いたそう。そして飼い主さんに気付いた瞬間に、大喜びで駆け寄ってきてくれたといいます。

あられちゃんは窓ガラスにお手々をついて二本足で立ち上がると、「待ってたよ！すごく会いたかった！」と言わんばかりのキュルキュルしたお目目で飼い主さんを見つめたそう。そのあまりにも愛おしい姿を見て、飼い主さんは「可愛い～！」とデレデレになってしまったのでした。

今すぐ甘えたい！

飼い主さんがお会計をしている間、待機スペースにいるあられちゃんは「早くここから出して！」と立ってアピールしていたそう。必死な姿から、今すぐ飼い主さんのそばに行って甘えたいという気持ちがひしひしと伝わってきます。

きっと帰宅後は、トリミングを経て今まで以上にモフモフになった体をたっぷり撫でてもらうという、幸せなひと時を過ごせたことでしょう。

この投稿には「めちゃくちゃ可愛い」「おめめ」「きゅるきゅるじゃ～ん」といったコメントが寄せられ、あられちゃんの愛くるしい反応に悶絶する人が続出することとなりました。

あられちゃんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「aralechan1124」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「aralechan1124」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。