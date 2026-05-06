LE SSERAFIM、2度目の世界ツアーの仁川ポスターを公開

ガールズグループLE SSERAFIMが仁川(インチョン)で2度目のワールドツアーの幕を開ける。

LE SSERAFIMは5月6日午後、WeverseとグループのSNSを通じて、『2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’ IN INCHEON』開催告知文とポスターを公開した。

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LE SSERAFIMは7月11日と12日に、仁川・インスパイアアリーナでコンサートを開催する。今回の公演はオフラインだけでなく、オンラインライブストリーミングでも配信される予定だ。

ポスターには、決意に満ちたメンバーたちの姿が収められている。波が激しくうねる空間の中でも揺らぐことなく、荒い波にも流されず前へ進んでいこうとする意志を表現した。

(画像提供=SOURCE MUSIC)

LE SSERAFIMは昨年、初のワールドツアー『EASY CRAZY HOT』も仁川・インスパイアアリーナでスタートさせた。当時は三角形のLEDやジャングルジムセットなど、新鮮なステージ演出を披露した。

今回はさらにスケールアップして帰ってくる。

日本では、大阪・大阪城ホール（7月25,26日）、神奈川・Kアリーナ横浜（7月30,8月1,2日）、静岡・エコパアリーナ（8月8,9日）、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（8月18,19日）、福岡・マリンメッセ福岡A館（9月2,3日）の5都市11公演で開催される。続いてアメリカのロサンゼルス、タコマ、サンノゼ、フェニックス、フォートワース、オーランド、シカゴ、ワシントンD.C.、ニューアークなどを訪れる。

また、LE SSERAFIMは、6月6日〜7日に韓国・ソウルのオリンピック公園 (KSPO DOME、88芝生広場) で開催される『2026 Weverse Con Festival』への出演も決まっている。世界中を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に大きな関心が寄せられている。仁川公演の後、日本の大阪、神奈川、宮城、福岡へ向かう。

10月からは単独コンサートとしては初めてヨーロッパにも進出する。ロンドン、アムステルダム、パリ、コペンハーゲン、ベルリンを巡る。最後に11月には台北、シンガポール、マニラまで、計23都市で32公演を行う。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。