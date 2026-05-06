夜ドラ『ラジオスター』【第23話あらすじ】 能登に戻ったカナデ（福地桃子）の想い
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）の第23話が、6日に放送される。
【場面カット】『ラジオスター』カナデ（福地桃子）が銭湯に戻る
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第23話 あらすじ
松本（甲本雅裕）たちの前で深く謝ったカナデ（福地桃子）はラジオスターに復帰する。するとカナデは、町に出て地元の人の声を集めてラジオで届ける企画をはじめる。農業を営む人や珠洲焼き職人など多くの人の能登へのおもい、復興へのおもいを聞いていく。放送が終わったあと松本から能登に戻ったことを心配されるとカナデは「これからは自分の心に耳を傾けていきたい」と静かに語りだす。
【場面カット】『ラジオスター』カナデ（福地桃子）が銭湯に戻る
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
松本（甲本雅裕）たちの前で深く謝ったカナデ（福地桃子）はラジオスターに復帰する。するとカナデは、町に出て地元の人の声を集めてラジオで届ける企画をはじめる。農業を営む人や珠洲焼き職人など多くの人の能登へのおもい、復興へのおもいを聞いていく。放送が終わったあと松本から能登に戻ったことを心配されるとカナデは「これからは自分の心に耳を傾けていきたい」と静かに語りだす。