5月6日がゴールデンウイーク最終日という人も多いのではないでしょうか。福岡県内の行楽地でにぎわいが続きました。



■中村安里記者

「こちらのバラ園では色とりどりのバラが咲き誇っていて、多くの人でにぎわっています」



春のバラフェアが開催されている福岡県久留米市の石橋文化センターには、500品種2300株のバラが植えられています。





訪れた人たちは、園内を散策しながら色鮮やかなバラを堪能していました。■大学生「あの花がすごくかわいくて、ブルームーンというらしくて。夢がかないますという意味が込められているそうで、就活中なので花言葉もすごくいいなと思って感動しました。アナウンサーになりたくて。」園内には、見た目だけでなく香りを楽しめるエリアもあります。■中村記者「こちらは香りのバラ園ということで、辺り一面、バラの芳醇な香りが漂っています。甘くていい香りです。」ここには、ことしの“推しバラ”も。4年前に発表された「ピクシー」という品種です。濃厚な甘い香りを楽しめるのが特徴だといいます。園内には7日から仕事に戻るという人もいました。■訪れた人「ちょっと憂鬱（ゆううつ）ですね。あすのことは考えない。」「きょうは早めに家に帰って、ゆっくり家でのんびりすると思います。」