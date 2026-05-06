名古屋、“２位・３位”直接対決を制す！ 稲垣ミドル弾＆木村ヘッド弾でＧ大阪に２−１勝利 WEST暫定首位に
５月６日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第15節で、２位の名古屋と３位のＧ大阪が対戦した。
両チームは勝点25で並び、得失点差で名古屋が上回り、消化試合はＧ大阪が１試合多い。注目の直接対決で、先手を取ったのは名古屋。開始８分、稲垣祥が得意のミドルシュートでネットを揺らす。
名古屋はさらに32分、木村勇大のヘディングシュートが決まり、リードを広げる。
迎えた後半、ビハインドのＧ大阪が懸命に反撃を試み、名古屋も貪欲に追加点を狙いに行く。
見応えのある攻防が続き、名古屋は終了間際に美藤倫のゴールで１点を返されたが、２−１で逃げ切り。勝点を28に伸ばし、神戸をかわして暫定でWEST首位に浮上した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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両チームは勝点25で並び、得失点差で名古屋が上回り、消化試合はＧ大阪が１試合多い。注目の直接対決で、先手を取ったのは名古屋。開始８分、稲垣祥が得意のミドルシュートでネットを揺らす。
名古屋はさらに32分、木村勇大のヘディングシュートが決まり、リードを広げる。
迎えた後半、ビハインドのＧ大阪が懸命に反撃を試み、名古屋も貪欲に追加点を狙いに行く。
見応えのある攻防が続き、名古屋は終了間際に美藤倫のゴールで１点を返されたが、２−１で逃げ切り。勝点を28に伸ばし、神戸をかわして暫定でWEST首位に浮上した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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