＜絶品グルメ＆絶景を満喫！金沢日帰りバスツアースペシャル＞
年間観光客数１０００万人超え！石川の定番観光地完全網羅！
歴史と美食の街・金沢＆ここでしか見られない絶景能登を巡る、
ゴールデンウィークバスツアースペシャル！

【出演者】
小田井涼平
水野真紀
福田麻貴（3時のヒロイン）
かなで（3時のヒロイン）

【訪れた場所】
●近江町市場（石川県金沢市）
[近江町コロッケ]
営業時間／10:00〜16:00
・能登コロッケ 　　480円
・近江町カレーコロッケ 　　460円
・白えびコロッケ 　　680円
・のどぐろコロッケ 　　480円
・カニコロッケ 　480円
[川木商店]
営業時間／カニ・ 8:30〜16:00、うなぎ・9:00〜16:00
※うなぎのみ水曜休み
・カニ面 （１杯）　　 2,200円〜
・生ボタンエビ 　　600円〜
・岩ガキ　　 1,000円
・ウニ　 1,000円
[能加万菜　市場屋]
営業時間／7:00〜22:00（L.O.21:30）
定休日／不定休
・市場屋丼　　　 2,280円
[近江町市場　大口水産]
営業時間／9:00〜17:00
定休日／水曜（不定休）
・赤カレイ （一盛）　　  500円
・ホタルイカ （1パック）　　 850円
・国産ドジョウの蒲焼串 （3本）　　  450円
・のどぐろの塩焼き 　　　　　1,200円
・のばしたこ串  　　　　900円
・能登ふぐ串 能登塩焼き　　　　  600円
・ホタテ串 　　　　 650円
・紋甲いか串 　　　　 500円
・炙りのど黒串 　　　　 900円
・のど黒（4枚入） 　　　1,500円
[いっぷく横丁]（近江町市場飲食街）
営業時間／9:00〜17:00
定休日／水曜（祝日は除く）
・金沢おでんいっぷくセット 　　　1,580円
・海鮮ちょこ盛丼 ミニあら汁付　　　 1,780円
[手押し棒鮨　舟楽　近江町本店]
営業時間／9:00〜17:00
・〆鯖　　　 1,500円
・小鯛 　　　1,780円
・親子鮭 　　　2,100円
・のとふぐ　　　 2,250円
・のどぐろ 　　　2,970円
[近江町どてや]
営業時間／8:30〜20:00
・金沢どて焼き（2本）　　　 500円
[近江町市場寿し　本店]
営業時間／8:30〜20:00
・さわらそで 　　　495円
・のど黒食べ比べ（7貫）　　　 1,969円
・ガス海老　　　　 869円

●ひがし茶屋街（石川県金沢市）
[金箔屋さくだ　町屋店]
営業時間／9:00〜17:00
[佃の佃煮　東山店]
営業時間／10:00〜17:30
・加賀の白峰（6個入り）　　 1,080円
・能登かき山椒風味（50g）　　 1,080円
・能登ふぐポン酢仕立て（50g）　　 1,080円
・磯くるみ（100g）　　  648円
・金ごま蛍いか（50g） 　　972円
[きんつば中田屋　東山茶屋街店]
営業時間／9:00〜16:30（L.O.16:00）
定休日／不定休
・きんつば うぐいす（1個）　　 260円
・きんつば（1個）　　 238円
[箔一　東山店]
営業時間／ショップ・9:00〜18:00、カフェ・9:00〜17:00
・金箔フェイシャルマスク 　　　6,600円
・金華ゴールド　ナノローション　Ｎ 　　4,400円
・金華ゴールド　ナノエッセンス　Ｎ　　 5,280円
・金華ゴールド　ナノソープ　Ｒ　　 3,850円
・金華ゴールド　リップスティック 　　2,200円
・金華ゴールド　ハンドクリーム　Ｒ 　　2,750円
・金華ゴールド　炭酸バスタブレット　ローズ（３個セット）　　 1,650円
・金箔のかがやきソフトクリーム　　　　　 1,189円
[森八　ひがし二番丁店]
営業時間／9:00〜18:00
・長生殿小墨（6枚入り）　　　 648円
・長生殿生〆（4枚入り）　　　 1,296円
・宝達葛　季すずやか（2個）　　　 840円
・宝達葛　季すずやか（宇治抹茶）（1個）　　　 420円
[味の十字屋　ひがし茶屋街店]
営業時間／10:00〜17:00
・干しほたるいか　　　 540円
・一夜干のどぐろ 　　　3,780円
・のどぐろ 　　　　2,160円
・金目鯛煮付　　　　 1,080円
・ふぐ子 　　　　　1,512円
[国指定重要文化財　志摩]
開館時間／9:30〜17:30、冬期（12〜2月）9:30〜17:00
入館料／大人：500円、中学生以下：300円
・お抹茶（生菓子付き） 1,000円

●ヤマト・糀パーク（石川県金沢市）
定休日／水曜、年末年始
[発酵食美人食堂]
営業時間／11:00〜14:30（発酵食美人ランチ L.O.13:30）
　　　　　カフェタイム・14:30〜16：00（L.O.15:45）
・発酵食美人ランチ　　 2,700円
[ひしほ蔵]（売店）
営業時間／10:00〜17:00
・醤油もろみ　　　 594円
・生玄米甘酒『紫の一日一糀(乳酸菌入り)』（1本）　　　 378円
・生玄米甘酒『オリジナル 一日一糀(乳酸菌入り)』（1本） 　　　302円
・加賀棒茶玄米甘酒（1本）　　　 864円
・金沢白糀チキンカレー　　　 864円
・アイスにかけるしょうゆ（1本）　　　 594円
・いしるだし300ml（1本） 　　　　702円
・フリーズドライ贅沢みそ汁(なす) 　 216円
・フリーズドライ贅沢みそ汁(ほうれん草)　　 216円
・焦がし醤油パイ（6枚入り）　　　　 1,080円
[金沢チーズケーキ専門店　こめトはな]
営業時間／10:00〜16:30
・こめはなチーズケーキ　ミニ・ブリュレ　　　 480円
・こめはなチーズケーキ　白糀 　　　500円

※時間により場所が異なる場合がございます
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
　変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。
　詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。

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＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･

「回る物」といえば？

1位　回転寿司
2位　コマ
3位　メリーゴーラウンド
4位　観覧車
5位　扇風機
6位　タイヤ
7位　コーヒーカップ
8位　洗濯機
9位　地球

 