＜絶品グルメ＆絶景を満喫！金沢日帰りバスツアースペシャル＞

年間観光客数１０００万人超え！石川の定番観光地完全網羅！

歴史と美食の街・金沢＆ここでしか見られない絶景能登を巡る、

ゴールデンウィークバスツアースペシャル！

【出演者】

小田井涼平

水野真紀

福田麻貴（3時のヒロイン）

かなで（3時のヒロイン）

【訪れた場所】

●近江町市場（石川県金沢市）

[近江町コロッケ]

営業時間／10:00〜16:00

・能登コロッケ 480円

・近江町カレーコロッケ 460円

・白えびコロッケ 680円

・のどぐろコロッケ 480円

・カニコロッケ 480円

[川木商店]

営業時間／カニ・ 8:30〜16:00、うなぎ・9:00〜16:00

※うなぎのみ水曜休み

・カニ面 （１杯） 2,200円〜

・生ボタンエビ 600円〜

・岩ガキ 1,000円

・ウニ 1,000円

[能加万菜 市場屋]

営業時間／7:00〜22:00（L.O.21:30）

定休日／不定休

・市場屋丼 2,280円

[近江町市場 大口水産]

営業時間／9:00〜17:00

定休日／水曜（不定休）

・赤カレイ （一盛） 500円

・ホタルイカ （1パック） 850円

・国産ドジョウの蒲焼串 （3本） 450円

・のどぐろの塩焼き 1,200円

・のばしたこ串 900円

・能登ふぐ串 能登塩焼き 600円

・ホタテ串 650円

・紋甲いか串 500円

・炙りのど黒串 900円

・のど黒（4枚入） 1,500円

[いっぷく横丁]（近江町市場飲食街）

営業時間／9:00〜17:00

定休日／水曜（祝日は除く）

・金沢おでんいっぷくセット 1,580円

・海鮮ちょこ盛丼 ミニあら汁付 1,780円

[手押し棒鮨 舟楽 近江町本店]

営業時間／9:00〜17:00

・〆鯖 1,500円

・小鯛 1,780円

・親子鮭 2,100円

・のとふぐ 2,250円

・のどぐろ 2,970円

[近江町どてや]

営業時間／8:30〜20:00

・金沢どて焼き（2本） 500円

[近江町市場寿し 本店]

営業時間／8:30〜20:00

・さわらそで 495円

・のど黒食べ比べ（7貫） 1,969円

・ガス海老 869円

●ひがし茶屋街（石川県金沢市）

[金箔屋さくだ 町屋店]

営業時間／9:00〜17:00

[佃の佃煮 東山店]

営業時間／10:00〜17:30

・加賀の白峰（6個入り） 1,080円

・能登かき山椒風味（50g） 1,080円

・能登ふぐポン酢仕立て（50g） 1,080円

・磯くるみ（100g） 648円

・金ごま蛍いか（50g） 972円

[きんつば中田屋 東山茶屋街店]

営業時間／9:00〜16:30（L.O.16:00）

定休日／不定休

・きんつば うぐいす（1個） 260円

・きんつば（1個） 238円

[箔一 東山店]

営業時間／ショップ・9:00〜18:00、カフェ・9:00〜17:00

・金箔フェイシャルマスク 6,600円

・金華ゴールド ナノローション Ｎ 4,400円

・金華ゴールド ナノエッセンス Ｎ 5,280円

・金華ゴールド ナノソープ Ｒ 3,850円

・金華ゴールド リップスティック 2,200円

・金華ゴールド ハンドクリーム Ｒ 2,750円

・金華ゴールド 炭酸バスタブレット ローズ（３個セット） 1,650円

・金箔のかがやきソフトクリーム 1,189円

[森八 ひがし二番丁店]

営業時間／9:00〜18:00

・長生殿小墨（6枚入り） 648円

・長生殿生〆（4枚入り） 1,296円

・宝達葛 季すずやか（2個） 840円

・宝達葛 季すずやか（宇治抹茶）（1個） 420円

[味の十字屋 ひがし茶屋街店]

営業時間／10:00〜17:00

・干しほたるいか 540円

・一夜干のどぐろ 3,780円

・のどぐろ 2,160円

・金目鯛煮付 1,080円

・ふぐ子 1,512円

[国指定重要文化財 志摩]

開館時間／9:30〜17:30、冬期（12〜2月）9:30〜17:00

入館料／大人：500円、中学生以下：300円

・お抹茶（生菓子付き） 1,000円

●ヤマト・糀パーク（石川県金沢市）

定休日／水曜、年末年始

[発酵食美人食堂]

営業時間／11:00〜14:30（発酵食美人ランチ L.O.13:30）

カフェタイム・14:30〜16：00（L.O.15:45）

・発酵食美人ランチ 2,700円

[ひしほ蔵]（売店）

営業時間／10:00〜17:00

・醤油もろみ 594円

・生玄米甘酒『紫の一日一糀(乳酸菌入り)』（1本） 378円

・生玄米甘酒『オリジナル 一日一糀(乳酸菌入り)』（1本） 302円

・加賀棒茶玄米甘酒（1本） 864円

・金沢白糀チキンカレー 864円

・アイスにかけるしょうゆ（1本） 594円

・いしるだし300ml（1本） 702円

・フリーズドライ贅沢みそ汁(なす) 216円

・フリーズドライ贅沢みそ汁(ほうれん草) 216円

・焦がし醤油パイ（6枚入り） 1,080円

[金沢チーズケーキ専門店 こめトはな]

営業時間／10:00〜16:30

・こめはなチーズケーキ ミニ・ブリュレ 480円

・こめはなチーズケーキ 白糀 500円

※時間により場所が異なる場合がございます

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。

詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。

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＜国民意識調査ビンゴ＞

アンケートの結果は･･･

「回る物」といえば？

1位 回転寿司

2位 コマ

3位 メリーゴーラウンド

4位 観覧車

5位 扇風機

6位 タイヤ

7位 コーヒーカップ

8位 洗濯機

9位 地球