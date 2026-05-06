５月６日（水）のヒルナンデス！★金沢日帰りバスツアーSP★国民意識調査ビンゴ
＜絶品グルメ＆絶景を満喫！金沢日帰りバスツアースペシャル＞
年間観光客数１０００万人超え！石川の定番観光地完全網羅！
歴史と美食の街・金沢＆ここでしか見られない絶景能登を巡る、
ゴールデンウィークバスツアースペシャル！
【出演者】
小田井涼平
水野真紀
福田麻貴（3時のヒロイン）
かなで（3時のヒロイン）
【訪れた場所】
●近江町市場（石川県金沢市）
[近江町コロッケ]
営業時間／10:00〜16:00
・能登コロッケ 480円
・近江町カレーコロッケ 460円
・白えびコロッケ 680円
・のどぐろコロッケ 480円
・カニコロッケ 480円
[川木商店]
営業時間／カニ・ 8:30〜16:00、うなぎ・9:00〜16:00
※うなぎのみ水曜休み
・カニ面 （１杯） 2,200円〜
・生ボタンエビ 600円〜
・岩ガキ 1,000円
・ウニ 1,000円
[能加万菜 市場屋]
営業時間／7:00〜22:00（L.O.21:30）
定休日／不定休
・市場屋丼 2,280円
[近江町市場 大口水産]
営業時間／9:00〜17:00
定休日／水曜（不定休）
・赤カレイ （一盛） 500円
・ホタルイカ （1パック） 850円
・国産ドジョウの蒲焼串 （3本） 450円
・のどぐろの塩焼き 1,200円
・のばしたこ串 900円
・能登ふぐ串 能登塩焼き 600円
・ホタテ串 650円
・紋甲いか串 500円
・炙りのど黒串 900円
・のど黒（4枚入） 1,500円
[いっぷく横丁]（近江町市場飲食街）
営業時間／9:00〜17:00
定休日／水曜（祝日は除く）
・金沢おでんいっぷくセット 1,580円
・海鮮ちょこ盛丼 ミニあら汁付 1,780円
[手押し棒鮨 舟楽 近江町本店]
営業時間／9:00〜17:00
・〆鯖 1,500円
・小鯛 1,780円
・親子鮭 2,100円
・のとふぐ 2,250円
・のどぐろ 2,970円
[近江町どてや]
営業時間／8:30〜20:00
・金沢どて焼き（2本） 500円
[近江町市場寿し 本店]
営業時間／8:30〜20:00
・さわらそで 495円
・のど黒食べ比べ（7貫） 1,969円
・ガス海老 869円
●ひがし茶屋街（石川県金沢市）
[金箔屋さくだ 町屋店]
営業時間／9:00〜17:00
[佃の佃煮 東山店]
営業時間／10:00〜17:30
・加賀の白峰（6個入り） 1,080円
・能登かき山椒風味（50g） 1,080円
・能登ふぐポン酢仕立て（50g） 1,080円
・磯くるみ（100g） 648円
・金ごま蛍いか（50g） 972円
[きんつば中田屋 東山茶屋街店]
営業時間／9:00〜16:30（L.O.16:00）
定休日／不定休
・きんつば うぐいす（1個） 260円
・きんつば（1個） 238円
[箔一 東山店]
営業時間／ショップ・9:00〜18:00、カフェ・9:00〜17:00
・金箔フェイシャルマスク 6,600円
・金華ゴールド ナノローション Ｎ 4,400円
・金華ゴールド ナノエッセンス Ｎ 5,280円
・金華ゴールド ナノソープ Ｒ 3,850円
・金華ゴールド リップスティック 2,200円
・金華ゴールド ハンドクリーム Ｒ 2,750円
・金華ゴールド 炭酸バスタブレット ローズ（３個セット） 1,650円
・金箔のかがやきソフトクリーム 1,189円
[森八 ひがし二番丁店]
営業時間／9:00〜18:00
・長生殿小墨（6枚入り） 648円
・長生殿生〆（4枚入り） 1,296円
・宝達葛 季すずやか（2個） 840円
・宝達葛 季すずやか（宇治抹茶）（1個） 420円
[味の十字屋 ひがし茶屋街店]
営業時間／10:00〜17:00
・干しほたるいか 540円
・一夜干のどぐろ 3,780円
・のどぐろ 2,160円
・金目鯛煮付 1,080円
・ふぐ子 1,512円
[国指定重要文化財 志摩]
開館時間／9:30〜17:30、冬期（12〜2月）9:30〜17:00
入館料／大人：500円、中学生以下：300円
・お抹茶（生菓子付き） 1,000円
●ヤマト・糀パーク（石川県金沢市）
定休日／水曜、年末年始
[発酵食美人食堂]
営業時間／11:00〜14:30（発酵食美人ランチ L.O.13:30）
カフェタイム・14:30〜16：00（L.O.15:45）
・発酵食美人ランチ 2,700円
[ひしほ蔵]（売店）
営業時間／10:00〜17:00
・醤油もろみ 594円
・生玄米甘酒『紫の一日一糀(乳酸菌入り)』（1本） 378円
・生玄米甘酒『オリジナル 一日一糀(乳酸菌入り)』（1本） 302円
・加賀棒茶玄米甘酒（1本） 864円
・金沢白糀チキンカレー 864円
・アイスにかけるしょうゆ（1本） 594円
・いしるだし300ml（1本） 702円
・フリーズドライ贅沢みそ汁(なす) 216円
・フリーズドライ贅沢みそ汁(ほうれん草) 216円
・焦がし醤油パイ（6枚入り） 1,080円
[金沢チーズケーキ専門店 こめトはな]
営業時間／10:00〜16:30
・こめはなチーズケーキ ミニ・ブリュレ 480円
・こめはなチーズケーキ 白糀 500円
※時間により場所が異なる場合がございます
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。
詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。
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＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･
「回る物」といえば？
1位 回転寿司
2位 コマ
3位 メリーゴーラウンド
4位 観覧車
5位 扇風機
6位 タイヤ
7位 コーヒーカップ
8位 洗濯機
9位 地球