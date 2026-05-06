鹿児島vs大分 スタメン発表
[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第15節](白波スタ)
※14:00開始
主審:本多文哉
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 5 山田裕翔
DF 16 村松航太
DF 35 江川慶城
MF 2 嵯峨理久
MF 8 藤村慶太
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
FW 18 河村慶人
FW 55 中山桂吾
控え
GK 73 熊倉匠
DF 4 広瀬健太
DF 44 青木義孝
MF 32 梅木翔斗
MF 41 三品直哉
FW 9 有田稜
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 39 T. Toyama
監督
村主博正
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 31 ペレイラ
DF 33 宮川歩己
MF 7 吉田真那斗
MF 8 榊原彗悟
MF 9 有馬幸太郎
MF 14 宇津元伸弥
MF 18 野嶽惇也
MF 88 パトリッキ・ヴェロン
FW 13 伊佐耕平
控え
GK 1 田中悠也
DF 2 岡本拓也
DF 30 戸根一誓
MF 25 山崎太新
MF 37 木本真翔
MF 72 山口卓己
FW 15 屋敷優成
FW 17 キム・ヒョンウ
FW 20 木許太賀
監督
四方田修平
※14:00開始
主審:本多文哉
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 5 山田裕翔
DF 16 村松航太
DF 35 江川慶城
MF 2 嵯峨理久
MF 8 藤村慶太
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
FW 18 河村慶人
FW 55 中山桂吾
控え
GK 73 熊倉匠
DF 4 広瀬健太
DF 44 青木義孝
MF 41 三品直哉
FW 9 有田稜
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 39 T. Toyama
監督
村主博正
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 31 ペレイラ
DF 33 宮川歩己
MF 7 吉田真那斗
MF 8 榊原彗悟
MF 9 有馬幸太郎
MF 14 宇津元伸弥
MF 18 野嶽惇也
MF 88 パトリッキ・ヴェロン
FW 13 伊佐耕平
控え
GK 1 田中悠也
DF 2 岡本拓也
DF 30 戸根一誓
MF 25 山崎太新
MF 37 木本真翔
MF 72 山口卓己
FW 15 屋敷優成
FW 17 キム・ヒョンウ
FW 20 木許太賀
監督
四方田修平