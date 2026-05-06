[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第15節](白波スタ)

※14:00開始

主審:本多文哉

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 21 川上康平

DF 3 杉井颯

DF 5 山田裕翔

DF 16 村松航太

DF 35 江川慶城

MF 2 嵯峨理久

MF 8 藤村慶太

MF 14 吉尾虹樹

MF 20 圓道将良

FW 18 河村慶人

FW 55 中山桂吾

控え

GK 73 熊倉匠

DF 4 広瀬健太

DF 44 青木義孝

MF 32 梅木翔斗

MF 41 三品直哉

FW 9 有田稜

FW 10 武星弥

FW 11 福田望久斗

FW 39 T. Toyama

監督

村主博正

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 6 三竿雄斗

DF 31 ペレイラ

DF 33 宮川歩己

MF 7 吉田真那斗

MF 8 榊原彗悟

MF 9 有馬幸太郎

MF 14 宇津元伸弥

MF 18 野嶽惇也

MF 88 パトリッキ・ヴェロン

FW 13 伊佐耕平

控え

GK 1 田中悠也

DF 2 岡本拓也

DF 30 戸根一誓

MF 25 山崎太新

MF 37 木本真翔

MF 72 山口卓己

FW 15 屋敷優成

FW 17 キム・ヒョンウ

FW 20 木許太賀

監督

四方田修平