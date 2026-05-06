[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第15節](ユアスタ)

※14:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 1 堀田大暉

DF 3 奥山政幸

DF 22 高田椋汰

DF 44 井上詩音

MF 2 五十嵐聖己

MF 6 松井蓮之

MF 7 荒木駿太

MF 10 鎌田大夢

MF 42 石井隼太

FW 20 中田有祐

FW 27 岩渕弘人

控え

GK 33 林彰洋

DF 5 菅田真啓

MF 8 武田英寿

MF 14 相良竜之介

MF 15 南創太

MF 26 横山颯大

MF 37 杉山耀建

FW 18 梅木翼

FW 40 安野匠

監督

森山佳郎

[栃木SC]

先発

GK 1 川田修平

DF 5 柳育崇

DF 26 田畑知起

DF 88 内田航平

MF 6 阿部海斗

MF 13 大曽根広汰

MF 15 堤陽輝

MF 17 杉森考起

MF 40 食野壮磨

MF 81 中野克哉

FW 9 近藤慶一

控え

GK 21 櫻庭立樹

DF 24 田端琉聖

MF 4 佐藤祥

MF 27 永井大士

MF 47 吉野陽翔

FW 7 川名連介

FW 19 庄司朗

FW 29 矢野貴章

FW 80 オタボー・ケネス

監督

米山篤志