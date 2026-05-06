仙台vs栃木SC スタメン発表
[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第15節](ユアスタ)
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 1 堀田大暉
DF 3 奥山政幸
DF 22 高田椋汰
DF 44 井上詩音
MF 2 五十嵐聖己
MF 6 松井蓮之
MF 7 荒木駿太
MF 10 鎌田大夢
MF 42 石井隼太
FW 20 中田有祐
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
MF 8 武田英寿
MF 14 相良竜之介
MF 15 南創太
MF 26 横山颯大
MF 37 杉山耀建
FW 18 梅木翼
FW 40 安野匠
監督
森山佳郎
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 5 柳育崇
DF 26 田畑知起
DF 88 内田航平
MF 6 阿部海斗
MF 13 大曽根広汰
MF 15 堤陽輝
MF 17 杉森考起
MF 40 食野壮磨
MF 81 中野克哉
FW 9 近藤慶一
控え
GK 21 櫻庭立樹
DF 24 田端琉聖
MF 4 佐藤祥
MF 27 永井大士
MF 47 吉野陽翔
FW 7 川名連介
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
FW 80 オタボー・ケネス
監督
米山篤志
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 1 堀田大暉
DF 3 奥山政幸
DF 22 高田椋汰
DF 44 井上詩音
MF 2 五十嵐聖己
MF 6 松井蓮之
MF 7 荒木駿太
MF 10 鎌田大夢
MF 42 石井隼太
FW 20 中田有祐
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
MF 8 武田英寿
MF 14 相良竜之介
MF 26 横山颯大
MF 37 杉山耀建
FW 18 梅木翼
FW 40 安野匠
監督
森山佳郎
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 5 柳育崇
DF 26 田畑知起
DF 88 内田航平
MF 6 阿部海斗
MF 13 大曽根広汰
MF 15 堤陽輝
MF 17 杉森考起
MF 40 食野壮磨
MF 81 中野克哉
FW 9 近藤慶一
控え
GK 21 櫻庭立樹
DF 24 田端琉聖
MF 4 佐藤祥
MF 27 永井大士
MF 47 吉野陽翔
FW 7 川名連介
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
FW 80 オタボー・ケネス
監督
米山篤志