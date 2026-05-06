ABEMAにてドキュメンタリー番組『VIBY 1329 The night before debut』の#2が、5月6日午後10時より放送される。

（関連：【画像あり】12人の練習生による韓国でのレッスンの様子）

本番組は、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘と新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏が日本で立ち上げた新レーベル「Rii.MJ」から誕生するボーイズグループ・VIBYの軌跡を追うドキュメンタリー。

新レーベルの舞台裏や、「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観に掲げるVIBYの約3年間にわたる成長の記録に密着し、デビューに至るまでの1329日間の軌跡を描く。

#2では、韓国での練習生時代にフォーカスし、メンバーが直面した現実と変化の過程が明らかに。日本で発掘された12人の練習生たちが、慣れない異国での共同生活を送りながら切磋琢磨する様子に密着し、キム・ミジョン氏の「アーティストになる前に、まず一人の人間として成長してほしい」という方針のもと、3～4人で1部屋の生活、月曜から土曜まで続くレッスンに加え、掃除や身の回りのこともすべて自分たちで行う日々が収められている。

また、ダンス・歌ともに未経験だったメンバーが苦戦する姿や、仲間に支えられながら少しずつ成長していく過程、そして挫折と向き合いながらも“夢”に気づいていく瞬間など、リアルな姿が描かれる。

あわせて物語は、日本武道館でのデビューショーケースという新たなステージへと進む。初めて訪れた武道館の圧倒的なスケールに戸惑いながらも、「絶対に来てよかったと思えるライブにしなければいけない」と語るメンバーたち。約1万人規模の会場を前に、パフォーマンスだけでなく“どう楽しませるか”という課題にも向き合っていく。

（文＝リアルサウンドテック編集部）