燃料費の高騰に担い手不足など、困難に直面している漁業。それを応援する一軒の「深夜食堂」が愛知県西尾市にあります。メニューはなかなか売れない「未利用魚」。どんな味なんでしょうか。

【写真を見る】｢漁1回の燃料費は15万円｣ 売れない“未利用魚”を絶品に 午前2時に開く深夜食堂 地元漁業の救世主なるか

愛知県西尾市の一色漁港。セリも始まっていない、深夜2時に開く「食堂」があります。漁師相手ではなく、一般の人が次々に。

港にできた、知る人ぞ知る「深夜食堂」。その背景には、漁師が直面する苦境とそれを救おうとする一人の女性の心意気が。

深夜1時 漁を終えた船が港に

4月23日、深夜1時の一色漁港。港へ帰ってきたのは、外海で底引き網漁を行う「隆栄丸」。早速水揚げを始めます。

この日とれたのは、アンコウにアマダイ、タチウオや立派な天然トラフグなど大漁です。



船長の稲垣さんは漁師歴約60年。休む間もなく家族総出で魚を選別し、トロ箱に並べてセリの準備。



（隆栄丸 船長 稲垣二三隆さん 71歳）

Q.帰ってきてから大変ですね、丸1日も外海に出ていたのに

「魚はとりたいけども、セリの準備が疲れる」

燃料費は漁1回で15万円「もうダメ…」

大漁ではありますが、稲垣さんはそれでも苦しくなるばかりだと話します。



（船長 稲垣さん）

Q.1回の漁で燃料は何リットル使う？

「1000リットル。網の修理でもなんでも、油が上がるとすべて値段が上がる。今はもうダメだね…」



1回漁に出るだけで、燃料費は約15万円。燃料の軽油価格は去年に比べ約1.3倍に。60年漁師をやっていて、一番高いと言います。

売れ筋ではない「未利用魚」どんな魚？

少しでも魚が売れてもらわないと赤字が心配される中、いろんな魚がごちゃ混ぜになったトロ箱が増えています。

金魚のようなサイズの小さなアマダイ、メヒカリの仲間のトモメヒカリ、珍しいワニゴチなど、売れ筋ではない魚「未利用魚」です。

（船長 稲垣さん）

Q.いろんな魚種が入っている？

「1種類で一箱できないもんで」

Q.混ぜちゃうんですか？持ち帰ってきたら売れる可能性がある？

「一箱で出せればいいんだけど、埋まらないもんで」

｢未利用魚｣ばかりを買う卸業者の女性 そのワケは？

数年前までは持ち帰ることすらありませんでしたが、油などの経費が上がり続ける中、少しでもお金になればとセリに出すように。しかし、売れずに捨てることもあったと言います。



そんな中、未利用魚のトロ箱ばかりを競り落としていく女性が。20年以上、一色で鮮魚の仲卸をしている田中佐登美さん。



（カネタ水産 代表取締役 田中佐登美さん 57歳）

「昔に比べたら船がだいぶ少なくなっている。漁師もだいぶ減った。半減以下になっているから、売れない魚もちゃんと買わないとね」

未利用魚を買い取り “ある活用”を

先細りが心配される地元の漁業を応援するために、未利用魚を買い取っているのだと言います。本来、高級魚のアマダイも小さなサイズではまず売れません。



（カネタ水産 田中さん）

「市場価値があまりない。買われていかなかったら、どんどん残っていって捨てられる可能性もあるよね」



ただ買い取るだけでなく、田中さんが始めたもう一つの挑戦が。

深夜2時にオープンする 土日限定の｢深夜食堂｣

未利用魚を天ぷらの串にして出す深夜食堂。

「天ほせ 深夜食道999」は、毎週土日限定で開店は午前2時と深夜ですが、お客さんが次々に。小さすぎるアマダイも絶品の天串に早変わり！

（客）

Q.どちらから来られた？

「小牧市です」

Q.この時間にわざわざ来たんですか？

「わざわざ来ました！」「美味しい」



トモメヒカリの串も、おいしいとかなりの評判です。

地元漁業の救世主に？SNSで広まり常連客も

また、今の時期のトラフグは季節外れで売れにくいものですが、ここではあえてそれを仕入れるため、お値打ちに楽しめます。

他にも、女性向けに小ぶりのエビだけで作った天丼など、深夜食堂名物のメニューも。

店の評判はSNSで広まっていて、そのおかげで未利用魚の買値も少しずつ上がっていると言います。



（カネタ水産 田中さん）

「微力だけどね、微力だけど人を呼び込む。お客さんが来てくれれば、みんなが魚を買えるから。漁師さんを応援したい！新たな挑戦かな」



担い手不足に燃料費の高騰と、先行き不透明な漁業を元気づけたい。深夜にだけ開く食堂の、地道な挑戦が続いています。

CBCテレビ｢newsX｣ 2026年4月29日放送より