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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「ファッション好きの美容師にインタビュー」と題した動画を公開した。動画には23歳の男性美容師が登場し、身につけているハイブランドアクセサリーの驚きの総額や、過酷だったアシスタント時代のエピソードを赤裸々に明かしている。



インタビュアーから「言葉を選ばずに言うとすごく派手な」と声をかけられた男性。今日身につけているアイテムを尋ねられると、古着で購入した「5～6万円」のTシャツに合わせ、クロムハーツのネックレスは「100万ちょい」、リングは「50万ぐらい」、さらにエルメスのブレスレット「シェーヌダンクル」は「20万ちょい」と、次々と高額なアクセサリーを紹介した。毎月の洋服代も「20万から30万弱」にのぼるといい、ファッションへの並々ならぬこだわりを見せている。



「メンズをかっこよくするのが好き」という理由で美容師の道を選び、現在はセンターパートなどのスタイルを得意としている彼。現在の月収は「40（万円）後半」、最高で「50（万円）ちょい」を稼ぐまでに成長した。仕事をしていて楽しい瞬間については、「お客さんが次また帰ってきてくれた瞬間」と語り、「自分を選んでくれたんだな」と喜びに満ちた表情を見せた。



一方で、これまでに一番大変だった時期を問われると、「アシスタントの時期」と即答。練習用のマネキンを購入する費用が給料から天引きされるため、「月手取り6万円」の時もあったという過酷な下積み時代を振り返った。



将来の夢については、「ゆくゆくは自分で美容室ができたら」と語りつつ、「アパレルも並行してできたら」とファッションへの熱意も忘れない。動画の最後で改めて現在の貯金額を問われると、「30万ぐらいしかないです」と笑い飛ばし、稼いだお金を惜しみなく自己表現に使う、23歳美容師の潔い生き様が伝わるインタビューとなった。