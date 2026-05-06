きょう6日（水）は、日本海側や北日本を中心に晴れるでしょう。太平洋側は雲が広がりやすく、夜は所により雨が降るかもしれません。沖縄は昼過ぎや夕方まで雨が降り、朝早い時間帯は雷雨となるおそれがあります。

■沖縄地方は昼過ぎや夕方まで雨続く

沖縄付近には梅雨前線が停滞していて、明け方は八重山地方で大雨となりました。沖縄は昼過ぎや夕方までは前線付近の雨雲がかかりやすく、時々雨脚の強まりそうです。特に朝早い時間帯は雷を伴って激しく降る所があるでしょう。夕方以降、前線は東へ離れていき、あす7日（木）は短いながらも梅雨の晴れ間になりそうです。

■日本海側や北日本中心に晴れ 太平洋側はくもり 北海道は強風に注意

本州付近は高気圧に覆われて晴れる所が多くなりますが、よく晴れるのは日本海側や北日本となるでしょう。前線に近い太平洋側は雲が広がりやすく、夜は弱い雨が降るかもしれません。また、北海道ではきのう5日（火）ほどではありませんが、風が強まりやすくなります。夕方にかけて強風にご注意ください。

【きょう5月6日（水）の各地の予想最高気温】

札幌 ：23℃ 釧路：14℃

青森 ：25℃ 盛岡：24℃

仙台 ：23℃ 新潟：23℃

長野 ：25℃ 金沢：24℃

名古屋：23℃ 東京：23℃

大阪 ：24℃ 岡山：25℃

広島 ：24℃ 松江：25℃

高知 ：24℃ 福岡：24℃

鹿児島：24℃ 那覇：23℃

きょう6日（水）の最高気温は、全国的に23℃前後でしょう。よく晴れる日本海側や北日本では、南風や西風の影響も加わってきのう5日（火）よりも気温が上がりそうです。また、北日本は平年より5〜7℃ほど高い所が多く、季節先取りの暑さでしょう。