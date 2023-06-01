婚活中の32歳現役アナウンサーが、3個下のイケメンモデルと“ゼロ日婚約”を成立させ、自ら「初々しすぎない？」とツッコミを入れる場面があった。

【映像】イケメンとの“婚約”成立に歓喜の現役アナ

5月5日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第2話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

今回は、ゆかが新たなデート相手として指名したS・リョウ（大手勤務の会社員兼モデル・年収700万円）に合鍵を渡し、“ゼロ日婚約”を成立させる様子が公開された。ペントハウスに戻ったゆかが、メンバーたちに合鍵を渡したことを報告すると、直後にモニター越しにリョウの姿が映し出され、無事に同棲生活がスタートした。

合流したリョウは、「真正面で気持ちを伝えてもらえたのが本当に良かった。もう真っすぐここに来ました」と、3個上のゆかに対する素直な思いを打ち明ける。ただ、同棲生活2日目のあやかとショウゴがあまりにも馴染んでいるため、ゆかは「（同棲生活）1日差なのになんか初々しすぎない？」と自分たちにツッコミを入れていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）