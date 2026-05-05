ゴールデンウイーク後半、5日も観光地では、多くの人でにぎわっています。その一方で、去年からの少雨に伴う水不足で繁忙期の温泉施設など、様々な場所で影響も出ています。

■帰宅ラッシュ始まる

今年は最大12連休。羽田空港には思い出を抱えて帰国した人たちがいました。

ベトナムに旅行

「ベトナムのフーコック島。めっちゃでっかいウオータースライダーに乗った」

オランダ・ベルギーに旅行

「だいたい美術館巡りと公園。やはり旅に行くとリフレッシュできますよね」

ゴールデンウイークも終盤戦で、残っているのは家までの帰り道。各地で帰宅ラッシュが始まっています。

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神奈川県にある日本最大級の海老名サービスエリア。ドライバーたちにとって憩いの地ですが、上りは午後3時半時点でほぼ満車となっていました。

四国旅行からの帰り道の家族。およそ8時間の長旅です。

四国に4泊5日旅行

「あしたはまずいかと思い（きょう帰宅）。想定内くらいで順調です」

早めの帰宅で、渋滞を回避しました。

――運転してくれたパパどう？

四国に4泊5日旅行

「ありがたい」

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愛犬も連れて箱根旅行へ行った人たちもいました。

箱根に日帰り旅

「黒たまご食べた」

ただ、愛犬はお疲れ気味です。

箱根に日帰り旅

「家に帰るまでが遠足なので、気をつけて帰りたい」

家族のためにもうひと踏ん張り。気をつけて帰ってください。

■中禅寺湖で水位低下 遊覧船の航路変更も

一方、観光地では異変が起きている場所があります。栃木県日光市の観光名所、華厳の滝では…

観光客

「ちょっと水量少ない。少ないというのは聞いていたけど」

日本三名瀑の1つで、その名が示すとおり、雄大な自然が織りなす華やかで荘厳な姿が魅力。

そのワケは上流にありました。滝へ水が流れこむ中禅寺湖で、水位が下がっているというのです。

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去年の秋から今年の冬にかけて雨や雪が少なかったことで、深刻な水不足が起きているといいます。

かき入れ時のゴールデンウイーク。影響は滝だけでなく、湖を巡る遊覧船にも及んでいます。

本来湖の底にあるはずの場所が、あらわになっていました。さらに水位低下で船が止まれない桟橋もあり、航路を変えて対応しているということです。

■節水呼びかけ…露天風呂を休止

水不足の影響は別の場所でも見られます。

群馬県富岡市の温泉施設では、水不足で露天風呂が利用できなくなっています。

四季折々の大自然がのぞめる露天風呂が魅力でしたが、深刻な水不足で市から節水が呼びかけられ、3月から露天風呂の営業をストップしているというのです。

常連客

「再開してほしい、来るたびに入ってるから。露天風呂と中じゃ気分が違う、あーって」

露天風呂の休止から月の売り上げは大幅に減少。ゴールデンウイークの利用者は、去年と比べて35％も落ち込んでいるということです。再開のめどは立たず、施設は不安をにじませています。

大型連休もあと少し。6日は全国的に晴れるところも多く、お出かけ日和になりそうです。