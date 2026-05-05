ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８２ｂと前日並み水準
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８２ｂと前日並み水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 3.067
フランス 3.726（+66）
イタリア 3.887（+82）
スペイン 3.531（+46）
オランダ 3.195（+13）
ギリシャ 3.836（+77）
ポルトガル 3.474（+41）
ベルギー 3.646（+58）
オーストリア 3.343（+28）
アイルランド 3.295（+23）
フィンランド 3.358（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 3.067
フランス 3.726（+66）
イタリア 3.887（+82）
スペイン 3.531（+46）
オランダ 3.195（+13）
ギリシャ 3.836（+77）
ポルトガル 3.474（+41）
ベルギー 3.646（+58）
オーストリア 3.343（+28）
アイルランド 3.295（+23）
フィンランド 3.358（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）