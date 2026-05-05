ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６６、伊８２ｂと前日並み水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ　　　　3.067
フランス　　　3.726（+66）
イタリア　　　3.887（+82）
スペイン　　　3.531（+46）
オランダ　　　3.195（+13）
ギリシャ　　　3.836（+77）
ポルトガル　　　3.474（+41）
ベルギー　　　3.646（+58）
オーストリア　3.343（+28）
アイルランド　3.295（+23）
フィンランド　3.358（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）