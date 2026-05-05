ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８２ｂと前日並み水準 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８２ｂと前日並み水準

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８２ｂと前日並み水準

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）

ドイツ 3.067

フランス 3.726（+66）

イタリア 3.887（+82）

スペイン 3.531（+46）

オランダ 3.195（+13）

ギリシャ 3.836（+77）

ポルトガル 3.474（+41）

ベルギー 3.646（+58）

オーストリア 3.343（+28）

アイルランド 3.295（+23）

フィンランド 3.358（+29）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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