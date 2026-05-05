『Dr.STONE』第30話「STONE TO SPACE」あらすじ＆先行カット公開！
毎週木曜日よる22時より放送中の、アニメ『Dr.STONE』最終（ファイナル）シーズン 第3クール。第30話のあらすじと先行場面カットが公開。
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。
天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。
物語の最終章となる第3クールは4月2日より放送が開始し、本格的に始動したロケット作りと、千空とゼノの最強タッグにより更に進化した科学クラフトが話題となった。
第29話では、千空から月に行くメンバーは地球に戻らず、月面で自らメデューサを用いて石化し幾年も救助を待つことになることが明かされ、現在つくっているロケットが片道であることが判明。クロムとスイカはその答えに納得することが出来ず、千空には内緒で往復ロケットをつくることを決断し、その熱い思いがSNSでも話題となった。
このたび、第3クール第30話の先行場面カットとあらすじが公開された。
＜第30話「STONE TO SPACE」あらすじ＞
千空からロケットは月行きの片道切符だと明かされ、衝撃を受けるクロムたち。千空の悲壮な決意に納得がいかないクロムとスイカは、SAIに弟子入りを志願。数学を学び、密かに往復ロケットの道を模索する。そして、千空たちは最終目的地であるインドネシアへと上陸。ソッコーでゴムの街を樹立した千空は、科学王国へと戻る前に、日本のソウルフードを手土産にしようと試みる！
＞＞＞第30話の先行場面カットをすべてチェック！（写真6点）
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。
天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。
物語の最終章となる第3クールは4月2日より放送が開始し、本格的に始動したロケット作りと、千空とゼノの最強タッグにより更に進化した科学クラフトが話題となった。
このたび、第3クール第30話の先行場面カットとあらすじが公開された。
＜第30話「STONE TO SPACE」あらすじ＞
千空からロケットは月行きの片道切符だと明かされ、衝撃を受けるクロムたち。千空の悲壮な決意に納得がいかないクロムとスイカは、SAIに弟子入りを志願。数学を学び、密かに往復ロケットの道を模索する。そして、千空たちは最終目的地であるインドネシアへと上陸。ソッコーでゴムの街を樹立した千空は、科学王国へと戻る前に、日本のソウルフードを手土産にしようと試みる！
＞＞＞第30話の先行場面カットをすべてチェック！（写真6点）
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
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