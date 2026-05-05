人気カップルYouTuber「なこなこカップル」のなごみさん（26）とこーくん（28）が5日、それぞれインスタグラムのストーリーズを更新。離婚したことを報告しました。

【映像】なこなこカップルの密着ショット

なごみさんは、「私たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました。共に過ごした9年間は、かけがえのない大切な時間であり、今の自分をつくってくれた大きな存在です。これからもこーくんは私にとって1番の理解者です。今後ともこーくん、なごみをどうぞよろしくお願いいたします」。

こーくんは、「なごみと過ごした日々があったからこそ、今の僕があります。これからもなごみが僕の1番の理解者であることは変わりません」と、それぞれへの思いをつづっています。

2人は2019年3月にYouTubeチャンネル「なこなこカップル」を開設。交際7年の記念日、2024年10月5日に結婚しました。

「なこなこカップル」の離婚発表にネット上では、「付き合ってる年数も長く、考えて考えて結婚したはずなのに」「夫婦は夫婦にしか分からないことがあるんだよ」など、様々な声があがっています。（『ABEMA NEWS』より）