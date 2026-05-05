卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、5日に決勝トーナメント1回戦が行われ、日本女子はクロアチアと対戦する。

55年ぶりの金メダル奪還を目指す日本女子。グループステージを首位で通過し迎える決勝トーナメント初戦を前に、試合前にオーダーが発表された。

■エース・張本美は4試合連続の2点起用

日本女子は1971年大会以来の金メダル奪還を狙う中、イングランド、フランス、ドイツを下して3戦全勝でグループ首位通過。ベスト16進出をかけて、チームランキング19位のクロアチアと対戦する。

発表されたオーダーでは、橋本帆乃香（デンソー）が第1マッチでハナ・アラポビッチと対戦。続く第2マッチでは張本美和（木下グループ）が起用され、ドラ・コシッチと対戦する。

注目される第3マッチでは面手凛（日本生命）が起用され、アンドレア・パブロビッチとの一戦に臨む。第4マッチには張本美、第5マッチには橋本がそれぞれ出場予定となっている。

一発勝負の決勝トーナメント初戦。負けられない戦いの中、ベスト16進出をかけた一戦を制するのはどちらか。注目が集まる。