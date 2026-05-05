「ミニバンらしくない走り」が魅力の3代目MPVがスーパーカブより安い!?

排ガス規制対応のため2025年11月以降、従来の排気量50ccから125cc以下のエンジンを搭載し最高出力を4.0kW（約5.4馬力）以下に制御した「新基準原付」で最安となるのは、ホンダのスクーター「Dio 110 Lite」の23万9800円（消費税込み、以下同）。

そのほか「スーパーカブ 110 Lite」は34万1000円、「スーパーカブ 110 プロ Lite」は38万5000円と、生活の足もずいぶんと高くなってしまいました。

【画像】超カッコいい！ これが約20万円のマツダ「スポーティ“ミニバン”」です！ 画像で見る！（30枚）

しかしいっぽう、中古車市場に目を向けると、新車では270万円以上した7人乗りミニバン、マツダ「MPV（エムピーブイ）」が20万円台の車両本体価格で購入できます。

MPV（エムピーブイ）は、1988年に北米専用車として生産を開始し、1990年に日本での販売をスタートさせたミニバンです。

「Multi Purpose Vehicle（多目的車）」の頭文字をそのまま車名にした、マツダを代表するミニバンとして知られています。

走りにこだわるマツダらしく、他社のミニバンが居住性・積載性を最優先するなか、「走りの良さ」と「スポーティなスタイリング」を特徴とする個性派ミニバンとして人気を集めました。現在は後継車なしでマツダのラインナップからミニバンが姿を消しており、中古市場のみで入手可能です。

世代は3代にわたります。初代（1990〜1999年）はV6・3リッターエンジン搭載のFR駆動で、当初1車種のみの設定・車両価格355万円という「高級サルーン」的な位置づけでした。

2代目（1999〜2006年）では前輪駆動へ転換し、独創的な「KARAKURIシート」を採用。2列目左席が横にスライドしてキャプテンシートにもベンチシートにもなる多彩なシートアレンジと、床下に完全収納できる3列目シートが好評を得ました。

2016年3月の販売終了まで現行モデルとして販売されたのが3代目です。フルモデルチェンジが2006年2月、マイナーチェンジが2008年1月です。

ボディサイズは全長4860〜4870mm×全幅1850mm×全高1685mm、ホイールベース2950mm。全高1685mmはトヨタ「アルファード」より低く、立体駐車場に対応しやすい高さです。

ロー＆ワイドなフォルムと縦型ヘッドランプによる力強いフロントマスクが印象的で、「ミニバンらしくない」スタイリングが独自の存在感を放ちます。

パワートレインは2.3リッター直4DOHC（最高出力163PS・最大トルク210Nm）を基本とし、FFまたは4WDを設定。トランスミッションはNA車が5速AT（初期は4速AT）、ターボ車は6速ATです。定員は8人乗り（2012年11月以降は7人乗り）。

グレードは「23C」「23S」「23T」の3系統で構成されました。2008年1月のマイナーチェンジ後もこれらは継続され、その後の変遷を経て「23S」と上位の「23S Lパッケージ」のみのシンプルな構成となりました。

新車価格は、2006年2月の3代目発売時が244万9000円〜329万円、2008年1月マイナーチェンジ後は250万円〜360万円。2012年11月の7人乗り化後は「23S」が270万円、「23S Lパッケージ」が310万円でした。

「23S」はフロント・リア・ルーフスポイラーを標準装備するスポーティなベースグレードで、2014年8月以降は横滑り防止装置（DCS・TCS）が標準化されました。

「23S Lパッケージ」は木目調ATシフトパネル、2段階調整付シートヒーター、運転席パワーシートなどを加えた上位仕様です。

中古車市場では、年式が新しいものでは2010〜2012年式の23S系が見つかります。いっぽう走行距離に着目すると、5万〜8万km台の個体も車両本体価格20万円台で見つかります。支払総額は30万円台〜40万円前半といったところです。

マツダがミニバンから撤退した現在、MPVの後継モデルは存在しません。「走りにこだわったミニバン」という唯一無二の個性を低予算で手に入れられる、貴重な一台です。