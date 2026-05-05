こういうの求めてたッッ！【セリア】プチストレスを解消♡「便利グッズ」

【セリア】から、日々の事務作業や書類整理をスムーズにしてくれそうな便利グッズが登場しています。今回注目するのは、線を引く際の手元の狂いを防いでくれる定規と、プライバシー保護に役立つユニークなスティックのり。どちらもシンプルながら工夫が凝らされた設計で、家庭や職場での小さな悩みに寄り添ってくれそうです。

ズレを気にせず線が引ける！「すべらない定規」

青いラインの部分を軽く押さえるだけで紙にしっかりと固定され、作業中の横滑りを抑えてくれる定規です。透明な部分を利用して位置の微調整も行えるため、測りやすそうです。@nanaironotobira2さんが「使いやすくておすすめです」とコメントしており、一度使うと手放せなくなりそうな、安定感のある使い心地が期待できます。

「ブラックスティックのり」で情報をガード

文字を書き間違えた際などに、上から修正用の紙を貼っても下の文字が透けにくい黒色のスティックのり。のり自体が黒いので、わざわざマジック等で文字を消すことなく、のり付けと同時に下の情報をカバーしてくれるため、見た目も損なわずスマートに情報を保護できそう。@nanaironotobira2さんの言うとおり「ハガキや書類にも使えて便利」なのは、とても大きなメリットです。

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writer：内山 友里