お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が5日、自身のインスタグラムを更新。同日に結婚記念日を迎えたことを報告し、ウエディングフォトを投稿した。



【写真】シンプルで清楚なウエディングドレス姿 寄り添う名倉潤＆渡辺満里奈

名倉は「今日5月5日は21周年結婚記念日です」と記し、「いろんな事もあり、楽しい時もしんどい時も 寄り添ってくれた妻に感謝です これからもよろしくね いつもありがとう」と、妻でタレントの渡辺満里奈への感謝をつづった。



2人はバラエティー番組での共演をきっかけに交際して、2005年5月5日に結婚。07年に長男、10年に長女が誕生している。3月18日には「娘、中学卒業、息子、高校卒業の お祝いを家族でしました」と記し、家族ショットで「4月から、高校生、大学生になって、感慨深いものがあります」とパパ目線で成長を喜んでいる。



また、ファンに向けても「応援して下さってる皆様もこれからも よろしくお願い致します」と思いを文字にし、「今日は仕事なので、明日お祝いに 2人で食事に行って来ます！」と伝えた。



アップした幸せいっぱいの結婚式の写真に、「シンプルなドレスが、満里奈ちゃんらしいですね」との声も。「いつも仲の良い2人をみて、ほっこりしてます」「助け合って理想の御夫婦です」「いつまでもお幸せに」「私も名倉さんや満里奈さんみたいに素敵な人と結婚したいです」といったコメントが寄せられていた。



名倉は1968年生まれ、兵庫県出身。93年に原田泰造、堀内健とネプチューンを結成。渡辺は1970年生まれ、東京都出身。86年にアイドルグループ・おニャン子クラブの会員番号36番で芸能界デビュー。同年に「深呼吸して」でソロデビューを果たした。



（よろず～ニュース編集部）