飼うのが難しい猫種5選

飼うのが難しい猫といっても、運動量が極端に多く日常的に発散が必要なタイプ、人との関わりを強く求める依存傾向があるタイプ、環境の変化に敏感でストレスを受けやすいタイプなど、その理由はさまざまです。ここでは、飼うのが難しいと言われている5つの猫種について解説します。

1.スフィンクス

スフィンクスは非常に社交的で人懐っこく、フレンドリーな性格です。甘えん坊な一面があり、人の後ろをついて回るような猫もいます。その様子から「犬のような猫」といわれることもあります。

その一方で、ひとりで過ごす時間が長いと不安を感じやすいため、留守番の多い生活では、ストレスが慢性化しやすい傾向です。

また被毛がないため皮脂が皮膚に残りやすく、定期的なケアが欠かせません。さらに寒さにも弱く温度管理や寒さ対策も重要です。

性格面と身体的特徴の両方で手間がかかるため、愛情と手間を十分にかけられる人向けの猫種といえるでしょう。

2.ベンガル

野性的な外見が人気のベンガル。温和で人懐っこく、社交的な性格なので、多頭飼いにも向きます。しかし、決しておとなしい猫ではありません。

ベンガルは、アジアヤマネコの血を受け継いでおり、とても活発でエネルギッシュな猫でもあります。好奇心旺盛で壁や家具で爪とぎをしたり、高い場所に登りたがったり、夜中に激しく走り回ったりして手に負えないと言う飼い主さんもいるようです。

また、知能が高く刺激を求めるため、単調な環境では満足できず、遊びの質やバリエーションも求められます。

ベンガルをお迎えするには、一緒に遊ぶ時間や立体的な移動ができる環境が必要になります。そのため、時間的にも体力的にも余裕がない人には飼うのが難しい猫といわざるをえません。

3.アビシニアン

アビシニアンは好奇心旺盛で活発、人との関わりも好むバランスの良い理想的な性格の猫ですが、常に動き回る傾向があります。また、新しいものが好きなため、室内の探検も欠かせません。さらに、神経質な一面もあり、生活環境の変化や騒音などに敏感に反応します。

運動量も多く、キャットタワーなどが設置できない室内では、十分な運動ができずにストレスを溜めてしまう可能性も。

人間が大好きなところがあるため、長時間のお留守番には向かず、ストレスが溜まるといたずらの原因になりえます。アビシニアンと暮らすには、適度な刺激と十分な運動ができる環境が求められます。

4.シャム

シャムは非常に愛情深く、人との関わりを好む猫です。その反面、飼い主さんへの執着が強く、嫉妬深い一面もあります。孤独に弱いため、コミュニケーション不足が続くと、ストレスから問題行動につながるケースも。

また自己主張が強く、要求があるたびに大きな声で鳴くこともあり、生活スタイルによっては負担になる場合もあるでしょう。

そのため、十分なコミュニケーションの時間を確保できない人にとっては、飼育の難易度が高い猫といえます。

5.ソマリ

ソマリは活発で遊び好きなうえ、知能も高く、いつも新たな刺激を求めています。また、動き回ることが好きで、上下運動ができる環境がないと不満の原因になります。

さらに、長毛種のためブラッシングが欠かせません。手入れを怠ると毛玉や皮膚トラブルを引き起こします。

ソマリと暮らすには、遊びとケアのどちらも十分に満たしてあげる必要があります。時間的な余裕がない場合は負担が大きくなるでしょう。

飼うのが難しい猫を飼うための心得

飼うのが難しい猫種は、性格に合わせて生活環境や接し方を工夫する必要があります。すべての猫に当てはまるわけではありませんが、以下のことを意識すると良いでしょう。

留守番の時間を短くする 一緒に遊ぶ時間をつくる 上下運動ができる環境を整える コミュニケーションの時間を確保する

猫の困った行動は、性格よりも飼育環境や接し方に問題があるケースが多いです。そのため、原因を取り除くだけで改善することも少なくありません。

そして、なによりも大切なのは、事前にお迎えを検討している猫種の性格や特性、運動能力を調べることです。

まとめ

飼うのが難しいとされる猫種は、決して性格に問題がある猫というわけではありません。むしろ、甘えん坊で愛情深く、人が大好きな猫が多いのです。しかし、今回紹介したように、これらは欠点にもなりえます。

とはいえ、飼えない猫というわけではありません。性格と必要な飼育条件を理解し、環境を整えることで無理なく飼育できるケースも多いでしょう。