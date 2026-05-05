「体型カバー」も狙えそう！【GUのデニムパンツ】が40・50代の春に大活躍の予感♡

数シーズントレンドが続いているデニムアイテム。この春もまだまだ人気の兆しだけど「今季はどんなデニムを買おう？」と悩んでいるミドル世代も多いのでは。そんな大人女性におすすめしたいのは、【GU（ジーユー）】から登場したデニムパンツ。こなれ感のあるバレルシルエットで、シャレ見えしながら体型カバーも狙えそう。ぜひこの春の相棒にして。

シルエットで魅せる、今どきバレルパンツ

【GU】「ライトデニムバレルアンクルパンツ」\2,990（税込）

裾にかけて緩やかなカーブを描くバレルシルエットのデニムパンツ。足首が見えるすっきりとした丈感が、いつものデニムコーデに季節感を与えてくれます。レッグラインを拾いにくく体型カバーも狙えそう。ウエストはゴムと紐仕様で、フィット感の調節も楽ちん。Tシャツと合わせた爽やかなカジュアルコーデや、シャツやブラウスできれいめに寄せるのも◎

ピンク × グレーで甘さとカジュアルさを両立

こちらは色違いのグレーを着用。落ち着いたトーンで、カジュアルな中にも大人っぽさを感じさせます。淡いピンクのカーディガンで春らしいエッセンスを加えると、グンと着映え感がアップ。足元はパンプスで大人っぽくまとめたり、スニーカーでカジュアルに仕上げるのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

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writer：Emika.M