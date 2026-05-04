日本テレビは6月10日から新連続ドラマ「「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（水曜深夜1・09）の放送を開始すると4日、発表した。主演を務めるのはタレント・指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」の冨田菜々風、櫻井もも、鈴木瞳美、蟹沢萌子ら。4人はアイドルに転生し奮闘するヤンキー役に挑戦する。

脚本を手掛けるのは、お笑いコンビ「バナナマン」やトリオ「東京03」の単独公演を初期から担当している人気脚本家のオークラ氏。テレビ東京「ゴッドタン」やTBS「バナナサンド」などのバラエティー番組のほか、TBSの日曜劇場「ドラゴン桜2」など人気ドラマやCMでも高い評価を受けている。同じく日本テレビ系「架空OL日記」など多くのヒット作を手掛けた映像監督の住田崇氏と強力タッグを組む。

今作は、ケンカしか知らなかった「恋爆四姫」として名をはせる4人のヤンキーが何者かに命を狙われ、意識を取り戻すと三流アイドルグループのメンバーに転生していた、という物語。未知の世界でぶつかり合いながら、芸能界の悪意に殴り込む“下克上”が描かれる。

4人のほかにも、アイドルグループのメンバーとして谷崎早耶、本田珠由記、落合希来里、尾木波菜、永田詩央里、河口夏音、川中子奈月心が登場する。

▼冨田菜々風 ヤンキーがアイドルに転生するという斬新な物語に、とてもワクワクしました。撮影では初めての挑戦が多く苦戦する日々でしたが、一度決めたことを貫く姿に、自分自身も何度も奮い立たされ、すべてに全力で向き合えました。新しい自分にも出会えた大切なこの物語が、どんな未来につながっていくのか。ぜひ最後まで見届けてくださるとうれしいです！

▼櫻井もも ヤンキーがアイドルに転生する物語。そして、現役アイドルがヤンキーを演じるという挑戦。初めてのことに悩みながらも監督をはじめ携わってくださった皆さまに支えていただき、そして私自身が恋爆四姫の前向きさに支えられて全力でぶつかることができました！とにかくファンの皆さんや視聴者の方々の驚く姿や笑顔を楽しみに頑張ったので、ぜひ目一杯この作品を楽しんでいただけたらうれしいです。

▼鈴木瞳美 この作品ではヤンキーという新たなジャンルに挑戦させていただきました。ヤンキーがアイドルに転生するという未知の世界で、個性豊かな仲間と共に数々の困難を乗り越え行く、笑いあり涙ありの作品となっています。私自身この作品や役柄に何度も救われました。みなさんの感情を動かすきっかけになれたらうれしいです！

▼蟹沢萌子 ヤンキー×アイドル×転生!? 笑って泣けて青春を感じる宝箱のような作品となっています！夢だった連続ドラマ出演、心から感謝でいっぱいです。共演者の皆さん、スタッフの皆さんの温かさに包まれながら、≠MEで新たな自分に挑戦させていただきました。最高にプレシャスなキャラクターばかりで、先の読めない展開に毎週ワクワクしていただけたらうれしいです！私達の燃えたぎるヤンキー魂が、皆様の世界を明るくできますように!!