タレントの指原莉乃がプロデュースする女性アイドルグループ「≠ＭＥ」が４日、東京・有明の東京ガーデンシアターで初のアリーナツアーの初日を迎えた。

昼夜２公演で１万３６００人を動員。この日解禁されたツアータイトルにも掲げ、今公演のために書き下ろされた「喝采パレード」で幕を開けると、冨田菜々風は「アリーナツアー、行くぞ！」と気合たっぷり。尾木波菜も「最高の思い出、作っちゃいましょう！」と呼びかけた。

公演の中盤には、日本テレビの連続ドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（６月１０日スタート、水曜・深夜１時９分）にグループとして主演することをサプライズ発表。人気脚本家のオークラ氏によるオリジナル作品で、伝説のスケバンがアイドルに転生するストーリー。劇中ではメンバーが３つのアイドルグループに所属する。

思わぬ発表に大盛り上がりの客席に、さらなるサプライズとして劇中のアイドルグループが歌唱する楽曲を初披露。蟹沢萌子は「なんとなんと、本当にこんな夢みたいな出来事が…。すごく幸せ」と大感激。またドラマ主題歌の「ここでファーストキッス」も初パフォーマンスし、櫻井ももは「いっぱい広めてください！」とアピールした。

６月２４日には１２枚目のシングルをリリース予定。アリーナツアーは７月１７、１８日の横浜アリーナまで続くが、蟹沢は「私たちのアリーナツアー、初めて開催させていただけることがうれしい。もっともっとパワーアップしたパフォーマンスを見せていくので楽しみにしていてください！」と飛躍を誓った。楽曲とドラマの相乗効果でノイミーの勢いはさらに加速しそうだ。