2日夜、長岡市の路上でタクシー運転手の男性に暴行し、ケガを負わせた傷害の疑いで長岡市の職員が逮捕されました。



現行犯逮捕されたのは、長岡市の危機管理防災本部に所属する32歳の男です。警察と市によりますと、男は2日午後11時ごろ、長岡市幸町の路上でタクシー運転手の50代男性の顔面を殴打した疑いがもたれています。タクシー運転手の男性は唇から出血するケガをしました。男は当時 酒を飲んだ状態で、タクシーから降りた後に暴行したとみられるということです。



警察の調べに対し、男は「分からない」と容疑を否認しています。



職員の逮捕を受け、長岡市の磯田達伸市長は「誠に遺憾であり、大変重く受け止めております。今後は警察の捜査に全面的に協力し、厳正に対処してまいります」とコメントしています。