猫ちゃんがストーブの前でぬくぬくしていたら、ワンコも暖を取りにきて…？まさかの図々しい行動に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で11万回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「動きに迷いがないっ！」といった声が寄せられています。

【動画：ストーブで温まっている猫→突然『犬』が現れて…まさかの『理不尽過ぎる光景』】

猫ちゃんがストーブで温まっていたら…

TikTokアカウント「user8178301817082」に投稿されたのは、柴犬の「小助」くんの理不尽な行動です。この日、同居猫の「ハラミ」ちゃんはストーブの真ん前というベストポジションを陣取って、気持ち良さそうにゴロゴロしていました。

その様子を見て小助くんも暖を取りたくなったようで、ストーブの方に寄ってきたそう。きっとハラミちゃんの隣に座って、一緒にぬくぬくし始めるのだろうと思っていたら…？なんと小助くんは図々しく、ハラミちゃんとストーブの間に割り込んだとか！

ワンコのまさかの行動に爆笑！

ハラミちゃんが「ちょっと！やめてよ！」と訴えるようにお手々を伸ばしても、全く気にしない小助くん。そのまま「どっこいしょ～」と腰を下ろし、しれっと最前列を奪い取ってしまったそうです。あまりにも傍若無人な態度に、思わず笑ってしまいます！

ハラミちゃんは猛抗議してもいい立場ですが、「しょうがないな～」とあっさり諦めて最前列を譲ってあげたそう。そしてその後も小助くんの背中に寄り添うようにして、のんびりくつろぎ続けていたとか。やりたい放題な小助くんと温厚で優しいハラミちゃんは、なんだかんだいいコンビなのかもしれませんね。

この投稿には「しれっとベスポジ奪取！」「これは悪質ｗ」「はい、失礼しますよ～って感じで可愛すぎる」「『しょ～がねぇ～なぁ、コノヤロー』な猫ちゃんかわいい」といったコメントが寄せられています。

仲良しな2匹の日常

小助くんとハラミちゃんは種族も性格も違うけれど仲良しで、楽しそうにじゃれ合って遊んでいることや、ぴとっと寄り添って一緒にくつろいでいることが多いそうです。ハラミちゃんが小助くんの頭にぽふぽふと触れて、「遊ぼうよ！」と誘っていることもあるとか。

2匹の仲睦まじい姿や可愛いやり取りは、これからもたくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

小助くん＆ハラミちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「user8178301817082」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「user8178301817082」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。