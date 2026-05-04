朝はパン派という方必見！「朝ごはん」の人気記事は？

クックパッドニュースでは、「朝ごはん」にまつわるさまざまな記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年4月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！専用器具なしで作るホットサンドや自家製スプレッドレシピなど、パンに関する記事が注目されていました。

時間のあるときにスプレッドを作っておけば、朝トーストに塗るだけでいつものトーストがリッチに大変身。チョコレート、きなこ、メープルバター、ピーナッツなど、自家製だから好きなものを入れられて、子どもの好みに合わせた味にすることもできます。



第4位:トースターなしで作れるワンパントースト

4位は、フライパンひとつで作れるワンパントーストをご紹介した記事でした。卵液を両面に染み込ませて、ハムとチーズをのせて折りたたむだけ。バターの風味とふんわり卵、とろけるチーズが好相性で、トースターを持っていない一人暮らしの方にもおすすめです。



第3位:とろ〜り目玉焼きはアレを振りかけるだけ

3位にランクインしたのは、とろ〜り目玉焼きを作れる裏ワザをご紹介した記事でした。家にあるアレを白身に振りかけることで加熱した際に固まりやすくなり、卵全体が好みの固さに仕上がります。実際に試した方からは「こんなに綺麗にできたのは初めてです」と絶賛の声が続々届いています。



第2位:食パン1枚で作れるホットサンド4選

ホットサンドメーカーがなくても、食パン1枚で作れるホットサンドを掲載。フライパンやオーブントースターで手軽に作れます。くるくるとロールサンドにする方法は、見た目もかわいくてお弁当にも入れられそうですね。



第1位:焼くまで5分、週末はスコーンでのんびりブランチ

4月の朝ごはん記事で最も読まれたのは、週末ブランチにぴったりなスコーンをご紹介した記事でした。作業時間はなんと5分！プレーン、チョコバナナ、米粉ときな粉の和風など、焼き立てアツアツ＆サクホロ食感のスコーンで、休日を楽しい気分で過ごせそうです。







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