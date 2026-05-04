5万5000人が埋めた東京ドーム

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、2日に行われた中谷潤人（M.T）との“世紀の一戦”を制した。大熱狂に包まれた東京ドーム。試合以外にも大きな注目が集まり、海外でも賛辞が相次いでいる。

“世紀の一戦”直前。井上が場内に登場する前には、オーケストラが「Departure」を生演奏。その後、ミュージシャン・布袋寅泰が「バトル・オブ・モンスター」をギターでかき鳴らす中、リングインした。

東京ドームでの圧倒的な演出。海外からも賛辞が相次ぐ。

「イノウエの入場は本当に美しい。皆も見て楽しんでね」とXにつづったのは、米「ヤフースポーツ」が運営する格闘技メディア「アンクラウンド」の統括責任者を務めるアリエル・ヘルワニ氏だ。同メディアのダン・カノッビオ記者も、Xで「東京ドームから映画のワンシーンが流れてきた。鳥肌が立ったよ」と投稿した。

権威あるボクシング米専門誌「ザ・リング」のマイケル・モンテロ記者も、Xで「なんてショーだ！ イノウエはまだリングに上がってもいないというのに」と驚きの声を上げていた。

5万5000人分のチケットは早々に完売。興行はNTTドコモの配信プラットフォーム「Lemino」でPPV生配信された。



（THE ANSWER編集部）