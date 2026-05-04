世界4階級制覇王者のシャクール・スティーブンソン

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは2日、東京ドームで王者・井上尚弥（大橋）と元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突し、井上が判定勝ちした。世界中が注目した一戦。世界4階級制覇王者のシャクール・スティーブンソン（米国）も自身のXで見解を述べている。

スティーブンソンは、自身のXに「ナカタニとイノウエの試合を観たけど、両選手とも良く戦ったと思う。ナカタニの初動は遅れたが、素晴らしい努力だった」と投稿し、激闘を見せた両者を称えた。続けて「イノウエはクソ速い。スピードが厄介だ」と言及。現在のボクシング界で屈指のスピードを持つスティーブンソンの目にも井上の速さは驚異に映ったようだ。

今年1月にニューヨークでテオフィモ・ロペス（米国）を判定で下し、WBO世界スーパーライト級王座を獲得。4階級制覇を成し遂げた28歳のスティーブンソン。最新の「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）では2位の井上、6位の中谷に対して、3位に位置している。

スティーブンソンの投稿には、現地のファンからも「ナオヤは彼にとって速すぎた」「33歳でまだこのスピードを持っている」「クレイジーな反射神経だ」「それでいてさらに正確だからな」と同意する声が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）