“アレン様”ことタレント・アレンが3日深夜に放送されたテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜2・20）に出演。再度受けたくない整形手術について語った。

小中学生時代の壮絶ないじめがきっかけで整形を決意したアレン様。現在では自身の整形費用に1億円以上をかけ、メンテナンスのために毎月150万円を費やすほどだという。

「脂肪吸引1回やったんですけど…やりたいんだけどもう1回。やるのを迷うくらい嫌なことがあって」と前置き。「重力って下に下に下がるじゃない？血液とかリンパ液が下に下りるんですって。だから股間が8倍くらいに腫れたの」と告白した。

爆笑するスタジオに「笑ってるけど、本当で。座れないの」と必死のアレン様。SBCの相川佳之医師は「脂肪吸引は麻酔液を多めに入れて脂肪を柔らかくしてからする。脂肪吸引をする前に割と水をいっぱい入れて、終わった後に多少の出血もしますので、水が重力で下に落ちてくると、男性も女性も陰部のところが内出血で赤くなったり腫れ上がる。ほぼ全員です」と説明した。