中川翔子「可愛い双子デイズ」公開 ハイハイ・コップ飲み・お気に入り離乳食などに「2人とも男前」「日々の成長が楽しみ」の声
【モデルプレス＝2026/05/04】歌手でタレントの中川翔子が5月3日、自身のInstagramを更新。双子の日常を公開し、話題となっている。
【写真】双子出産の40歳美人歌手「仲の良さが可愛い」おもちゃで遊ぶ息子たち
中川は「7か月になりハイハイも素早くなり、弟くんがお兄ちゃんにのしかかり おもちゃで遊び 可愛い双子デイズ」とつづり、写真を投稿。おすわりやハイハイの姿で、おもちゃを選ぶ様子を公開している。また「離乳食 レバーとりんごジュースが大好き！コップのみ練習してます！」と記し、コップで飲み物を飲む姿や、器に盛られた離乳食を披露している。
この投稿には「癒しの写真ばかり」「日々の成長が楽しみ」「双子ちゃんの仲の良さが可愛い」「2人とも男前」「たくさんのおもちゃが羨ましい」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の40歳美人歌手「仲の良さが可愛い」おもちゃで遊ぶ息子たち
◆中川翔子、双子の日常を公開
中川は「7か月になりハイハイも素早くなり、弟くんがお兄ちゃんにのしかかり おもちゃで遊び 可愛い双子デイズ」とつづり、写真を投稿。おすわりやハイハイの姿で、おもちゃを選ぶ様子を公開している。また「離乳食 レバーとりんごジュースが大好き！コップのみ練習してます！」と記し、コップで飲み物を飲む姿や、器に盛られた離乳食を披露している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「癒しの写真ばかり」「日々の成長が楽しみ」「双子ちゃんの仲の良さが可愛い」「2人とも男前」「たくさんのおもちゃが羨ましい」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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