

瀬戸大橋 4日午後0時40分ごろ

JR四国は、海上での強風の影響で、4日午前8時半ごろから運転を見合わせていた瀬戸大橋線(児島駅～宇多津駅間)の運転を上下線とも午後1時20分ごろに再開したと発表しました。

4日午後に運休した、運休が決まっている列車は下記の通りです。（4日午後1時20分現在）

【快速マリンライナー】

（下り：児島→高松方面）27号（児島駅12：05発）～33号（児島駅13：35発）

（上り：高松→児島方面）30号（高松駅12：10発）～32号（高松駅12：40発）

【特急しおかぜ・いしづち】

岡山駅～宇多津駅間で部分運休（高松駅～松山駅間の運転）

（下り：岡山→四国方面）しおかぜ11号、13号（岡山駅13：35発）

（上り：四国→岡山・高松方面）しおかぜ14号（宇多津駅12：34発）、いしづち16号（宇多津駅13：34発）

【特急南風】

岡山駅～多度津駅間で部分運休（多度津駅～高知駅間の運転）

（下り）19号（岡山駅17：05発）

（上り）18号（高知駅14：13発）

【瀬戸大橋アンパンマントロッコ】

全便・全区間で運休

【La Malle de Bois(ラ・マル・ド・ボァ)】

ラ・マルことひら 岡山駅～琴平駅間 上下とも運休