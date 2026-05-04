子どもまで登場させ、家族ぐるみでガソリン代を騙し取ろうとしてくる詐欺の手口だとか！


【漫画】本編を読む

「おーい、そこの君！」見知らぬ車が急に止まり、運転席の男から声をかけられた。車をのぞき込むと、助手席には奥さんらしき人、後部座席には子供が乗っていた。男は「急にごめんね。ちょっと頼みがあるんだ」と話しかけてきた。実はこの家族は“ガソリン代詐欺”の常習者で、子供連れということで相手を安心させ、そのあと巧妙に“おいしい話”をチラつかせて騙していく手口だったのだが、そのときの主人公は知る由もない…。現在アメリカでアクターとして活躍しながら、英語と日本語両方の声優の仕事もこなしているkasutera(@kasutera5)さんに、当エピソードについてや、そのほかの詐欺についても話を聞いてみた。

■異国での不用意な親切は禁物

ガソリン代詐欺_P01


知らない車が急に止まって、話しかけてきた


子ども連れだから悪い人ではない、という先入観は捨てよう


今作「ガソリン代詐欺」は作者のkasuteraさんが遭遇した詐欺について描いた作品だ。日本ではあまり考えられない話だが、アメリカでは子供を連れた「家族連れ」での詐欺行為も珍しくないのだという。

「この手の詐欺に計2回遭遇したのですが、1回目は男2人、2回目は子連れの夫婦でした」と、kasuteraさんは当時を振り返る。手口はまったく同じで、「旅行中でガソリンがなくなりそう、でもカードが不具合で使えない、だからこのジュエリーを現金で買ってくれ」というストーリーだった。「もう本当に何から何まで一緒で、2回目は聞きながら笑いそうになりましたよ(笑)。『本当は○ドルなんだけど安く売るよ！』って強調するところまで一緒でしたから。そういうフォーマットがあるんでしょうね」と、話してくれた。

ほかにも「偽チェック詐欺」にも遭ったことがあると話す。ある日、ATMで「現金が入用なので、給料としてもらったチェックを現金化したい」と話す男性に遭遇。手違いで銀行口座が凍結され、アクセスできなくて困っているという。そして「君にこのチェックを渡すから、君自身の口座に入金してから、僕にその分のお金をくれないか？」と頼まれたのだ。

kasuteraさんは「困っているならと引き受けて、渡されたチェックをATMに振り込みました」と明かす。その場では口座残高を確認できたが、後日小切手は偽物と判明、入金は取り消され現金だけを騙し取られたのだった。真相を知り「しばらく悶えました(笑)」と語るkasuteraさんは、「みなさんも、海外で知らない人のチェックを振り込むのは絶対ダメですよ！」と、最後に強く警鐘を鳴らしている。

取材協力：kasutera(@kasutera5)

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