今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月4日（月・祝）〜5月10日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月4日（月・祝）〜5月10日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は、普段とは違うことをするとモチベーションが上がりそう。同じようなことを繰り返していると、スマホやゲームなどに夢中になってしまい、散財する場合もありそうなので気を付けましょう。このような時期は、分厚い本をじっくり読んでみるのもアリ。恋愛面は、デートに誘われるなど、うれしい出来事が起こりそう。
★ワンポイントアドバイス★
強気になるとかえってうまくいかないかも。自分の悩みや考えなどを打ち明けて、周りにもサポートしてもらうほうが良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は、普段とは違うことをするとモチベーションが上がりそう。同じようなことを繰り返していると、スマホやゲームなどに夢中になってしまい、散財する場合もありそうなので気を付けましょう。このような時期は、分厚い本をじっくり読んでみるのもアリ。恋愛面は、デートに誘われるなど、うれしい出来事が起こりそう。
強気になるとかえってうまくいかないかも。自分の悩みや考えなどを打ち明けて、周りにもサポートしてもらうほうが良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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