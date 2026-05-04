日本人は睡眠不足？

睡眠不足により日本経済は約１５兆円の損失が出ている―――

【画像を見る】『寒いときは靴下』など“実はNG”な睡眠法とは？

２０１６年のあるシンクタンクでは、このような試算が出ています。さらに、ＯＥＣＤの調査によると、日本の睡眠時間は７時間４２分で、３３か国中なんと最下位の３３位。

睡眠不足の私たち日本人。どうすれば「良い睡眠」を取れるのか？睡眠研究の世界的権威、筑波大学・柳沢正史教授に聞きました。

（2025年3月に放送した内容を、一部再構成しています）

徹夜した脳＝完全に酔っ払った状態

柳沢教授はノーベル賞の登竜門と言われる「ブレークスルー賞」をはじめ、数々の国際的な学術賞を受賞。その研究に国が２０億円を出すことを決めるほどの睡眠研究のトップランナーです。

まずは直球の質問を…

―――そもそも人間にとって睡眠とはそんなに大事？

（筑波大学 柳沢正史教授）「寝不足になると、その日から脳のパフォーマンスが悪くなります。ある論文によると、一晩徹夜した脳は『血中アルコール濃度０．１％程度』で、完全に酔っ払った状態（と同じ）。１日６時間の睡眠を約１０日間続けると完全に徹夜したのと同じ状態になってしまいます」

さらに、健康面においても…

「慢性的に（睡眠不足が）続くと、いわゆる成人病と言われる一連の疾患、うつ病に至るメンタル不調、メタボリックシンドローム。認知症やガンのリスクも上がるとされています」

―――どれくらい寝たほうがいい？

「年齢によっても変わってきますが、例えば２０代なら８時間以上必要。（３０代～４０代の）働き盛りで６時間だとほとんどの人が足りていない」

まず大事なのは「量」

柳沢教授は「量を確保せずして質を論じるのはナンセンス」だといいます。

（筑波大学 柳沢正史教授）「日本人は睡眠を（自由に使える）可処分所得だと思ってる。『いろいろやって残りの時間で眠りましょう』と。しかし、睡眠はお金に例えるなら『住宅ローン』。『毎晩きちんと返さなきゃヤバい』と」

――質を上げるためにできることは？

「基本的に睡眠は減点法。ＮＧ行為はいくつかあるので、それをつぶしていく」

実はＮＧ！？「１時間半の倍数」

例えば『寒いときは靴下をはいて寝る』『睡眠時間を１時間半の“倍数”にする』『眠れなくても目を閉じて横になればＯＫ』など…柳沢教授によると、質の良い睡眠にとって、これらは全部ＮＧ！

「寒い時には靴下を」と思いがちですが、実はＮＧなんです。

（筑波大学 柳沢正史教授）「私たちの手のひらと足の裏は放熱器。眠っている間も無意識に体温調節をしている」

結果として質の良い睡眠がとれないので、素足のままがベスト。

睡眠時間は１．５時間の“倍数”が良いというのも、言わば「都市伝説」。どれくらい寝たらすっきり起きられるかは、個人差などもあり、まだわかっていないと言います。

「目を閉じて横になる」も、体の疲れは取れるものの、「脳の睡眠要求は眠らない限り解消されない」ため、睡眠と同じ効果はないそうです。他にもこんなＮＧが…

大事な寝室環境は３つ「暗い」「静か」「朝まで適温」

（筑波大学 柳沢正史教授）「（大事な）寝室環境は３つ。（１）暗い（２）静か（３）朝まで適温。ＮＧ行為の代表は寝室のエアコンをタイマーで切ること。電気代よりも質の良い睡眠のほうが価値が高い。自分にとって快適な温度を朝まで保つのが大事」

ただ、こうした点に気を付けたとしても…

睡眠の「見える化」が可能に

（筑波大学 柳沢正史教授）「自分で自覚している睡眠の量とか質は全然当てにならない。一度ご自身の睡眠を客観的に（見て）どういう状況か知ることが大事」

そこで柳沢教授が開発したのが、睡眠を「見える化」してくれる新ビジネス。シール状のセンサーを自分で頭につけて眠るだけで簡単に脳波を測定でき、寝付くまでの時間や睡眠の深さなどを測ってくれるんです（「脳波で睡眠計測 Ｗｅｂ限定体験プラン」税込み１万３０００円）。

山中アナも自宅で計測を体験。果たして結果は…

山中アナの睡眠は…？

（筑波大学 柳沢正史教授）「４０代の終わりと考えると、合格点。比較的安定して深睡眠・レム睡眠がとれている。おそらく若いころの『朝まで絶対起きないぐっすりした睡眠』と比べてみると、今はよく眠れないなって思われているのだと思います」

今回は「しっかり眠れている」ことがわかり一安心でしたが、睡眠時無呼吸症候群など問題点が見つかることも。

中には「眠れていない」とストレスを感じていても、測定してみると実はよく眠れている「睡眠誤認」という症状もあり、この「見える化」によって睡眠の悩みが解消されることも多いそうです。

「質の良い眠りは経済に直結する」

柳沢教授は「質の良い眠りは経済に直結する」と言います。

（筑波大学 柳沢正史教授）「睡眠という切り口から健康の増進。健やかな睡眠は脳のパフォーマンスのために必須。経済効果は非常に大きい」

注目の睡眠市場、今後も「寝る経済」は育ちそうです。