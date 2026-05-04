“ペット用”がルームスプレー級にいい香り！お部屋が秒で爽やかに！高コスパな100均お得商品

お部屋にこもったペットのニオイや、トイレシートのニオイ…どうしても気になることがあります。消臭スプレーを使うにしても、メーカー品だと地味に高いのがネック…。そんな中、セリアで『ペットのにおい消し』というものが売られていたので購入してみました。香りがとても良く、ルームスプレー感覚で使えて便利ですよ！

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商品情報

商品名：ペットのにおい消し

価格：￥110（税込）

容量（約）：300ml

販売ショップ：セリア

JANコード：4580104820477

110円というコスパの高さに驚き！セリアの『ペットのにおい消し』

ペットを飼っていると、どうしてもお部屋やトイレシートなどのニオイが気になりますよね。消臭スプレーを使うにしても、メーカー品だと地味に値が張ります…。

そこで今回は、セリアのペット用品売り場で見つけた『ペットのにおい消し』をご紹介します。有名なメーカー品だと500円前後で売られているものが多いので、110円（税込）で買えることに驚きです！

インテリアを邪魔しない清潔感のある白いボトルデザインで、目につく場所に置いても気になりにくいです。300mlとたっぷり入っているので、気兼ねなく日常使いができそうです。

お部屋にこもったペットのニオイや、トイレシートのニオイを消すことが期待できるスプレーです。緑茶エキスが配合されており、除菌・消臭をサポートしてくれます。

さっぱりとしたグリーン系のやさしい香りが特徴で、お部屋の空気をリフレッシュして整えてくれます。消臭剤特有の薬剤のような香りが苦手な方でも使いやすいと思います。

試しに処分前の使用済みトイレシートに吹きかけてみたところ、ニオイが多少和らいだ感覚がありました。爽やかな香りなので、ペットのニオイ対策としてだけでなく、ルームスプレーのような感覚で気軽に使用したくなります。

ただし、狭い空間で使用する際には換気に注意。また、ペットに直接スプレーしたり、食べ物や革製品にかかったりしないよう気をつけて使用することが大切です。

トイレシートを捨てる前のひと吹きで、ごみ収集日までの時間を快適にしてくれる優秀アイテム。セリアで『ペットのにおい消し』を見かけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。