現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

＜天下布武＞＝京都の秩序を守ること？信長が朝倉を攻めた真の目的とは…

その第十八回「羽柴兄弟！」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第十八回のネタバレを含みます。

ーーー

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

＜第十八回のあらすじ＞

秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し、北近江を拝領。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

領地に長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎（仲野太賀）と共に羽柴姓を名乗る。

小一郎は城下の統治を任されるが、人手が足らずてんてこまい。

半兵衛（菅田将暉）から、子飼いの家臣を増やすべきだと助言され、有能な家臣を求めて選抜試験を行うことに。

多くの志願者が集まる中、石田三成（松本怜生）、藤堂高虎（佳久創）ら個性的な若者たちが最終試験に残る。