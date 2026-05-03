5月28日のオリックス戦に日向坂46が来場

DeNAは3日、28日に横浜スタジアムで行われるオリックス戦での『推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026』の詳細を発表した。この日は人気アイドルグループ「日向坂46」が来場。セレモニアルピッチの大役などが決まり、「魔球再び」「チケット買ってよかった」と歓喜の声が上がった。

「推せ推せ!YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」の第3戦として開催されるこの日、日向坂46が横浜を“ジャック”する。最新シングルでセンターを務める日向坂46の藤嶌果歩さんが始球式を行い、野球経験者でDeNAファンの山口陽世さんが投球イベント「ズッバーン!NICE PITCHING」に挑戦。また、石塚瑶季さん、清水理央さん、高橋未来虹さんの3人が球団オフィシャルパフォーマンスチーム「diana」とのリレー対決を行う。

中でも注目が集まったのは、藤嶌さんによる始球式だ。グループ屈指の人気を誇る19歳は北海道出身とあり、2024年と2025年にエスコンフィールドでファーストピッチを行った。「天使すぎる」「かわいいいい」「女神」と話題を呼び、2025年はスカートをたなびかせながら完璧なストライク投球を披露していた。

ゴールデンウイーク中の午前11時頃に発表された“新情報”にファンも大興奮だ。「かほりん!」「かほりんが始球式なのね」「日向坂46盛り沢山やないかい」「魔球再び」「かほりんベイスターズに一時レンタル移籍」「イーファス楽しみ」「おおおおおおおお!」「去年のエスコンの奇跡再び」「チケット取ってよかった……」などとコメントが寄せられ、ハマスタでの“初登板”に大きな期待が寄せられていた。

藤嶌さんは球団を通じて「このような素晴らしい舞台に立たせていただけることを、心から嬉しく思います！ グループを代表してマウンドに立たせていただくので、日向坂46らしい明るさや元気をお届けできるような一球を投げられるよう、精一杯練習に励みたいと思います！」などとコメントした。（Full-Count編集部）