Snow Man佐久間大介も「俺これ、今すっごい好き」と激ハマり！『サクサクヒムヒム』で“せいろ”を深堀り

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佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜23時30分～）。

5月2日の放送では、今、初心者でも簡単に使えると話題の“せいろ”を深掘りした。

■タイパ重視な現代人にピッタリなせいろ！

今回のテーマが“せいろ”と知った佐久間は「せいろでそんないけるか？」と深掘りできるのか半信半疑で、番組が成立するのか不安げな様子。

しかし実は今、せいろが空前のブームを巻き起こしているのだとか。2025年のトレンド料理ワード大賞では「せいろ蒸し」が大賞を受賞。料理好きの間だけでなく、仕事が忙しい人からも注目を集めているという。

そんなせいろの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”のひとり目は、料理家のりんひろこさん。せいろ愛好家歴は20年以上を誇り、学生時代に留学した台湾でその魅力にハマったことをきっかけに、ついにはせいろのレシピ本まで出版してしまったという筋金入りの“せいろ愛”の持ち主だ。

さらにもうひとりは、もともとはほとんど料理をしてこなかったという元・テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄。料理とは縁遠かった森だが、せいろと出会って以来、その便利さに夢中に。今では週の半分はせいろ料理を作っているほどなんだとか。

そんなおしつじさんのふたりが、なぜここまでせいろを推すのか。せいろ知識ゼロのサクヒムに、森は「時代にマッチした究極の調理法」だと、せいろの魅力を熱く語る。

せいろは油をほとんど使わないためヘルシーなうえ、食材を入れて蒸すだけという手軽さも魅力。調理の手間が少なくタイパも抜群で、まさに現代人のライフスタイルにぴったりなのだ。

麺料理にチーズフォンデュ、さらにはカレーまで――。意外すぎるアレンジが続々登場する、“せいろ”の魅力を深掘りしていく。

■推しポイント1【簡単すぎる！ せいろの使い方】

「そもそも、せいろってどう使うの？」と、疑問を持つ人も多いはず。そこでまずは、サクヒムのふたりが基本的な使い方を実践しながら学んでいくことに。

使い方は驚くほどシンプル。まず鍋でお湯を沸かし、せいろにクッキングシートを敷いて、野菜や肉、魚など好きな食材を並べる。あとは蓋をして鍋の上にセットし、蒸すだけ。難しい工程は一切なく、初心者でもすぐに始められるのが魅力だ。

さらに、せいろは手入れが簡単なのも人気の理由。基本は水洗いして乾かすだけでOK。油汚れがひどい場合のみ少量の洗剤を使う程度だという。

実際にせいろで作ったサラダチキンを試食したサクヒムのふたりは、その仕上がりにびっくり。日村は「全然違う。同じものなのに、いいマグロと普通のマグロくらい違う」と独特すぎる例えで絶賛。すかさず佐久間が「すごい、鶏をマグロで例え始めた」とツッコみ、笑いが起こるのだった。

■推しポイント2【サクヒムもどハマり！ おしつじ激推しのせいろ料理】

せいろの魅力は手軽さだけではない。“無限にレシピが広がる”ことも人気の理由なのだとか。そこで、おしつじさん激推しの絶品レシピを次々と体験していくことに。

まず登場したのは、まさかの「チーズフォンデュ」。家では準備が大変そうなイメージのあるメニューだが、せいろなら野菜やパン、チーズなど好きな具材を入れて蒸すだけ。なんと、ほったらかしで約10分あれば完成するという。

熱々のチーズフォンデュを前に、サクヒムのふたりもテンションMAX。見た目の華やかさにも驚き、“映え料理”としての魅力にも感心していた。

続いては、ワンプレートで完成する「蒸しサケ定食」。せいろなら冷凍ご飯も凍ったまま入れてOK。クッキングシートで食材を仕切り、約15分蒸すだけで、ご飯もおかずも一気に完成するという時短レシピだ。

森香澄おすすめの“しょうがソース×ポン酢”の特製ダレで味わったサクヒムは、そのおいしさに衝撃を受ける。

佐久間は「いや、けっこう俺、今、刺さってるな～」「正直こんなにすごいやつだって思ってなかった」と、完全にせいろのとりこに。日村も「ほんとマジでナメてた、せいろのこと」と率直な感想を漏らしていた。

さらに、まさかの“煮込まない煮込み料理”として「バターチキンカレー」が登場。下味をつけた具材を耐熱容器に入れ、バターを乗せたら、別のせいろでナンや付け合わせのインゲンと一緒に蒸すだけ。ナンは約10分、カレーは約20分で完成する。

炒める工程も、鍋で煮込む作業も不要。フライパンすら使わず、本格的なバターチキンカレーが出来上がることに、サクヒムのふたりは再び驚愕。佐久間は「え、待ってすっごい刺さってる」と大興奮。

■推しポイント3【絶対に失敗しない！ オリジナル麺料理に挑戦】

実は、せいろと麺料理は相性抜群。ラストはスタジオに森が登場し、乾麺や生麺ではなく、市販の蒸し麺を使い、誰でも簡単に作れる“失敗知らず”のオリジナルアレンジ麺を作っていくことに。

すっかりせいろにハマり始めている佐久間は、「マジで今観ててくれてる人が思ってる50倍くらい、俺これ、今すっごい好き“せいろ”」と熱量たっぷりにコメント。もはや完全に“せいろ沼”に足を踏み入れている様子だ。

佐久間が挑戦したのは、カルボナーラ風の蒸しラーメン。蒸し麺にコーンポタージュの粉をかけ、ピザ用チーズとベーコンをトッピング。さらに中央に生卵を落とし、洋風アレンジの一品に仕上げていく。

一方の日村は、チャーシューにキャベツ、もやしをたっぷり乗せ、森おすすめの“しょうが×ポン酢ソース”にニンニクを加えたパンチのある一杯に挑戦。それぞれ個性あふれる“オリジナル蒸しラーメン”が完成していく。

さっそく試食した佐久間は、「うん、うめぇ～！ うめぇ～！」と大興奮。「コンポタがめっちゃいい味になってる」と、その意外なおいしさに驚嘆。日村も「ほんとに大成功だよ」と太鼓判を押し、佐久間も「マジうますぎる」と箸が止まらない様子だった。

ちなみに佐久間は収録後、プライベートでせいろに挑戦し、完成したせいろ料理を自身のXにアップしていた。

こうして“せいろ”の奥深い魅力を知ったサクヒムのふたり。手軽なのに本格的な“失敗知らずのせいろ料理”に、すっかり心をつかまれたのだった。

なお、5月2日放送分は現在、TVerにて地上波放送分に未公開シーンを含めた特別版が無料配信中。こちらでは、森香澄が普段ハマっている“せいろアレンジレシピ”も紹介しているので要チェックだ。

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

毎週土曜 23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/