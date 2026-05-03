日向坂46の「Kind of love」が2週連続首位！歌詞注目度ランキングにCUTIE STREETらランクイン

歌詞検索サービス「歌ネット」が、4月30日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、日向坂46の「Kind of love」が輝いた。2週連続の首位記録となる。2026年5月20日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、四期生の藤嶌果歩が初の単独センターを務める。愛の形を問う情熱的な楽曲で、ラテンのビートに乗ってメンバーが激しい踊りを繰り広げる1曲。新ビジュアルでは、ドラマチックな空をバックにグループカラーを取り入れたワンピースに身を包み、メンバーの見つめる先がまた新たなグループの明るい未来へと繋がっていることを感じさせる表情が印象的だ。

2位と3位には、CUTIE STREETの「Crush on you」と「I Amai Me Mind」がそれぞれランクイン。2026年5月27日にリリースされる両A面3rdシングル収録曲であり、グループ初のユニット曲として「Crush on you」はSTREET盤に、「I Amai Me Mind」はCUTIE盤に収録される。「Crush on you」は、従来のアイドルダンスとは異なるエッジの効いたパフォーマンスが光る楽曲。「I Amai Me Mind」は、コール＆レスポンスやメンバーそれぞれの見せ場を取り入れた可愛さが際立つ1曲となっている。

5位には、絢香の「OK! GO!」がランクイン。2026年5月6日にリリースされる新曲であり、TBS系のバラエティ番組『王様のブランチ』放送30周年となる4月からの新テーマソングだ。歌は＜はじまりの鐘 枠をはみ出せ 風の向く方へ 背比べせずの歩幅 旅立て＞と幕を明ける。すべてを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められた1曲。聴くひとの心が軽やかになり、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドとなっている。

8位には、ROF-MAOの「FLIPPER」がランクイン。2026年4月30日リリースの新曲だ。彼らは、加賀美ハヤト／剣持刀也／不破湊／甲斐田晴の4名が集った男性VTuberユニット。「FLIPPER」は、秦基博による楽曲提供であり“誰もが特別なんだよ”というメッセージを込めたミディアムバラードとなっている。秦は同曲について、「ROF-MAOさんのポジティブな声の重なりとともに前へ前へと進んでいけるような、そんな推進力のある曲に仕上がったと思います。」とコメントしている。

9位には、シャイトープの「リフレイン」がランクイン。2026年5月13日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』オープニングテーマだ。MVは、大久保拓朗が監督を務めた。海辺に佇む少女とシャイトープの演奏シーンが重なり合い、繰り返される出逢いを思わせる情景の中で、触れられない存在の美しさを、白昼夢のように淡くやわらかな描いた映像作品となっている。

【2026年4月30日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 Kind of love／日向坂462位 Crush on you／CUTIE STREET3位 I Amai Me Mind／CUTIE STREET4位 ROCKET／BURNOUT SYNDROMES5位 OK! GO!／絢香6位 Overwrite／Fear, and Loathing in Las Vegas7位 24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘／EXILE8位 FLIPPER／ROF-MAO9位 リフレイン／シャイトープ10位 SHOOTING STAR (LUMINOUS)／HIM