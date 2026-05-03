◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（日本時間５月３日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）

「世界のＹＡＨＡＧＩ」こと矢作芳人調教師＝栗東＝が改めてケンタッキーダービー制覇へ強い意気込みを示した。

日本から参戦したダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）とワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）が出走した今年のレースはテレビで観戦。見せ場たっぷりの５着だったダノンバーボンに関しては「やったと思ったけどね。あの手応えで回ってきたから。ただ、それで勝てるほど甘くはないな」と振り返る。自身も２０２４年のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）でも３着に敗れた舞台だけに、壁の高さは分かっている。

今年は本来、同日のオールドフォレスター・ターフクラシックＳ・Ｇ１（芝１８００メートル）にシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）を送り出す予定だったが、歩様検査を考慮して、今日の天皇賞・春に切り替えた。「あの雰囲気はたまらない。どうしても取りたいし、毎年行きたい」と日本馬の存在感を示した走りに刺激を受けていた。