「おわった がちで」畑芽育、金髪ロング＆眼鏡姿に「可愛すぎて側転」「ちょいギャルでメロいお姉さん」
タレントで俳優の畑芽育さんは5月2日、自身のInstagramを更新。新ヘアスタイルを披露しました。
【写真】畑芽育、金髪ロング＆眼鏡姿
この投稿にコメントでは「おわった がちで かわいすぎてる」「やばいかわいすぎる」「金髪似合ってるめちゃめちゃかわいい」「ナチュラルもギャルも似合うの最強…！」「あまりにも可愛すぎて側転」「可愛すぎてディズニープリンセスかと思いました！」「可愛すぎて大横転」「ちょいギャルでメロいお姉さんすぎる、最高」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】畑芽育、金髪ロング＆眼鏡姿
「ナチュラルもギャルも似合うの最強…！」畑さんは絵文字を添えて7枚の写真を投稿。金髪ストレートロングの新ヘアスタイルで眼鏡をかけた姿や抹茶と和菓子を堪能する姿などを披露しています。
この投稿にコメントでは「おわった がちで かわいすぎてる」「やばいかわいすぎる」「金髪似合ってるめちゃめちゃかわいい」「ナチュラルもギャルも似合うの最強…！」「あまりにも可愛すぎて側転」「可愛すぎてディズニープリンセスかと思いました！」「可愛すぎて大横転」「ちょいギャルでメロいお姉さんすぎる、最高」と称賛の声が多数寄せられています。
「国宝ですか？」「人形ですか？？？」4月29日の投稿では、雑誌の撮影オフショットを投稿し、落ち着いたトーンの髪色をまとめた清楚（せいそ）な白いワンピース姿を披露していた畑さん。ファンからは「国宝ですか？」「人形ですか？？？」「お姫様の顔です」「同じ女から見てもピッカピカしてますもうすんごく」「透明感ありすぎてほぼ透けてます」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)