ヒプステ、オール女性キャストの中王区公演をABEMA PPVで生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）より、オール女性キャストによる＜中王区公演＞初のライブ公演「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -中王区 the LIVE-」（以下、「ヒプステ -中王区 the LIVE-」）を「ABEMA PPV」にて５月９日（土）17時より独占生放送する。
『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）は、人気音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（通称ヒプマイ）の舞台化シリーズ。2019年11月に初めて舞台化されて以降、『ヒプノシスマイク』の世界観を忠実に再現した圧巻のパフォーマンスで多くのファンを魅了し続けている。
＜中王区＞を描いた物語は、2024 年に第一弾「-Renegades of Female-」、2025 年に第二弾「-Ideal and Reality-」 が上演されており、本作が初のライブ公演となる。
本公演には、東方天 乙統女役の菜々香、勘解由小路 無花果役の白峰ゆり、碧棺 合歓役の高橋桃子、邪答院 仄仄役の太田夢莉、天都己 一香役の田野優花、天都己 一愛役の涼邑芹、三条院 蒼乃風役の鈴木友梨耶、東雲 朧役の鈴木南那佳が「ヒプステ -Ideal and Reality-」に続き続投。またCHU-OH DANCE BATTLE“C.D.B”としてMIKU、松本ユキ子、平野茜子、権田菜々子、Rin、akarinも登場。
「ABEMA PPV」では、５月９日（土）KT Zepp Yokohama 17時公演の模様を独占生放送。本公演は「ABEMA PPV」にて５月１日（金）よりチケット販売を開始。１週間のアーカイブ視聴付きチケットは3,700 円（税込）、２週間のアーカイブ視聴付きチケットは4,500円（税込）で購入・視聴することができる。
（C）『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会
＜中王区＞を描いた物語は、2024 年に第一弾「-Renegades of Female-」、2025 年に第二弾「-Ideal and Reality-」 が上演されており、本作が初のライブ公演となる。
本公演には、東方天 乙統女役の菜々香、勘解由小路 無花果役の白峰ゆり、碧棺 合歓役の高橋桃子、邪答院 仄仄役の太田夢莉、天都己 一香役の田野優花、天都己 一愛役の涼邑芹、三条院 蒼乃風役の鈴木友梨耶、東雲 朧役の鈴木南那佳が「ヒプステ -Ideal and Reality-」に続き続投。またCHU-OH DANCE BATTLE“C.D.B”としてMIKU、松本ユキ子、平野茜子、権田菜々子、Rin、akarinも登場。
「ABEMA PPV」では、５月９日（土）KT Zepp Yokohama 17時公演の模様を独占生放送。本公演は「ABEMA PPV」にて５月１日（金）よりチケット販売を開始。１週間のアーカイブ視聴付きチケットは3,700 円（税込）、２週間のアーカイブ視聴付きチケットは4,500円（税込）で購入・視聴することができる。
（C）『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会