76歳・音無美紀子、“サザエさん頭”でリラックス 夫・村井國夫＆俳優の娘・息子らとの“楽屋ショット”披露「美紀子さん可愛い」「なかなか見れない舞台裏 楽しいですね〜」
俳優の音無美紀子（76）が1日、自身のインスタグラムを更新。「朗読劇家族の風景、舞台裏」と称し、夫・村井國夫（81）や娘の村井麻友美（43）、息子の村井健太郎（40）らとの楽屋でのオフショットを披露した。
【写真】「美紀子さん可愛い」“サザエさん頭”でリラックスする楽屋の様子を披露した音無美紀子
音無は、4月29日に國夫が監修を務め、麻友美、健太郎も共演した朗読劇『家族の風景』に出演。
投稿では、「園田容子ちゃんが撮ってくれたの。なかなかお見せしないんですけど、楽しくやった公演の思い出と言うことで。健太郎が初めてプロのメイクさんにメイクしてもらったら、なんと、かっこよくイメチェン わあ、ちょっと、役者っぽくなったね（笑）同級生のママ友たちや、歌声喫茶のご常連さまから、、、お客様から好評を得て、照れまくりでした」と家族の様子を伝え、写真も多数アップ。
写真では、「ただ今休憩中 サザエさんのようね」との文字とともに、音無が頭にカーラーを巻いた状態でリラックスをする様子や、その髪型のまま國夫と楽屋の椅子に座り笑顔を見せるほほ笑ましい夫婦ショット、そのほかの出演者・関係者らとの記念撮影などの様子を披露した。
この投稿にファンからは「ほんとーーだ サザエさーーーーん」「本当ですね 初代サザエさんの江利チエミさんみたいですね」「美紀子さん可愛い」「次の舞台はサザエさんかと思っちゃいました」「なかなか見れない舞台裏 楽しいですね〜」などのコメントが寄せられている。
【写真】「美紀子さん可愛い」“サザエさん頭”でリラックスする楽屋の様子を披露した音無美紀子
音無は、4月29日に國夫が監修を務め、麻友美、健太郎も共演した朗読劇『家族の風景』に出演。
投稿では、「園田容子ちゃんが撮ってくれたの。なかなかお見せしないんですけど、楽しくやった公演の思い出と言うことで。健太郎が初めてプロのメイクさんにメイクしてもらったら、なんと、かっこよくイメチェン わあ、ちょっと、役者っぽくなったね（笑）同級生のママ友たちや、歌声喫茶のご常連さまから、、、お客様から好評を得て、照れまくりでした」と家族の様子を伝え、写真も多数アップ。
この投稿にファンからは「ほんとーーだ サザエさーーーーん」「本当ですね 初代サザエさんの江利チエミさんみたいですね」「美紀子さん可愛い」「次の舞台はサザエさんかと思っちゃいました」「なかなか見れない舞台裏 楽しいですね〜」などのコメントが寄せられている。