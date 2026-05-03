◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（５月２日、東京ドーム）

井上尚弥の父・真吾トレーナー（５４）はスポーツ報知に手記を寄稿。「チーム井上」で一丸となり、日本ボクシング史上最大の一戦に全てを注いだ舞台裏と、キャリアの集大成へと向かう最強王者へ、父としての思いを明かした。

本当に「お疲れさん」ですよね。それしかないですね。ナオ（尚弥）もタク（拓真）も、２度も東京ドームのリングで勝利した。すごいことだな、と思います。試合後にナオも言ってましたが、ちょっと休んでほしいですね。自分も休みたいです（笑）。

今回の一戦に向けても、最高の準備ができました。やることをしっかりやれば、結果はついてくるのだと思いました。長身のサウスポーである中谷選手への対策として、技術的に取り組んだことは「入り方」でした。タイミングがいい時は中に入り、そうじゃなければ外から入る。スムーズに出入りできるよう、あらゆる準備をしました。中谷選手が距離を取るのか、圧力をかけてくるのか。もしイメージよりポイントが取りづらければ中に入ってかき回そう、などと、あらゆるパターンに対応できるような引き出しを用意していました。

「チーム井上」は、今回も１２０点の出来でした。やり残したことは何一つありません。３月にはドーム興行に出場するメンバーで沖縄へ行き、初めてゴルフ場での走り込み合宿を行いました。タイムを競わせ、ぶっ倒れるぐらいまで追い込み、みんなで高め合いました。その後も、スパーリングでもあらゆる場面を想定し、チームで言葉の掛け合いを重ねていきました。みんなの考え方、志が一致して、同じ色に染まっていく。そうやって決戦へ向けてパズルが完成していく感覚でした。やはり「チーム井上」は最強、最高ですよ。

ナオは中谷戦を「通過点」だと言っていましたよね。自分も気持ち的には中谷戦がゴールではないし「通過点」という意識は大事なことだと思います。ただ、この先のことは全く考えていなかった。そこはファンやメディアの人たちがイメージすればいい。５月２日に結果を出すことしか考えていませんでした。

一方で、親心としては「ぼちぼちいいんじゃない？」という思いも正直あります。２階級で４団体を統一し、ボクシング史に残る記録も打ち立てた。もう十分やったじゃないですか。あえて私からは言葉にしませんが、何となくそういう会話になった時は冗談半分でポロッと言ったりもします。もし練習などで衰えが見えたらアウトですよ。一番近くで見ているのは自分なので、ズバッと言います。ただトレーナー目線で見ても、衰えは全く感じていません。ナオは純粋にボクシングが大好きなんですよ。だからこそ、３３歳になっても自分の限界に挑む練習を続けられている。今は本人の考えに任せておいていいのかな。そう思っています。（大橋ジム・トレーナー）

◆井上 真吾（いのうえ・しんご）１９７１年８月２４日、神奈川・座間市生まれ。５４歳。有限会社明成塗装代表取締役を務め、不動産業などの実業家の顔を持つ一方、大橋ジムにトレーナーとして所属し、息子の井上尚弥、拓真兄弟、甥の浩樹らを指導。２０１４年には、最も功績を残したトレーナーをたたえるエディ・タウンゼント賞を受賞。２３年にＷＢＣ・日本の年間最優秀トレーナーに選ばれ、２４年にＷＢＡ年間最優秀トレーナー賞受賞。２５年には米リング誌・ＷＢＣ・日本で年間最優秀トレーナー賞に輝いた。