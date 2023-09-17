ダウンタウンの松本人志（62）が2日、都内で独自の配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の生配信を報道陣に公開した。

「ダウンタウンプラスの構成作家になりたい」と語るタレントの伊集院光（58）をゲストに招きトークを展開。伊集院が「今までの自分の作品で一番面白いと思ったものは？」と聞くと、松本は「パッと思いついたのはガキ使（日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」）でやった“パンチラゴルフ”かなあ」と回答。ミニスカートをはいた松本がゴルフをし、他の出演者に「俺のパンツ見てたやろ！」とキレ続けるシュールな企画だ。

意外な回答に伊集院は「おそらく、みんなが投票しても絶対1位にならない」とツッコんだが、松本は「自分で言うのもあれやけど、あれは凄いと思うよ。パンチラゴルフは見てほしい」と意見を曲げなかった。

配信は、松本と親交が深いボクシング・井上尚弥が中谷潤人とのタイトルマッチに臨む直前に実施。通常より1時間早かったことに対して「伊集院のスケジュールで早くなってるんやからね。俺がボクシングを見たいからじゃないからね」と断りを入れ、スタジオの笑いを誘った。