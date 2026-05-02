ボクシング・ダブル世界戦（２日・東京ドーム）――スーパーバンタム級４団体統一王者、井上尚弥（大橋）が挑戦者の元バンタム級２団体統一王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）を３―０の判定で破った。

世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）、世界ボクシング機構（ＷＢＯ）は８度目、世界ボクシング協会（ＷＢＡ）、国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）は７度目の防衛。４団体統一王座の７度目の防衛に成功し、男子歴代最多記録を更新。世界戦の連勝も２８に伸ばし、自身の持つ男子歴代最多記録を塗り替えた。

井上尚の弟でＷＢＣバンタム級王者の井上拓真（大橋）は、同級４位の井岡一翔（志成）を３―０の判定で制した。ＷＢＯ元バンタム級王者の武居由樹（大橋）は昨年９月に王座を失って以来となるノンタイトル８回戦に臨み、ワン・デカン（中国）を２―０の判定で破った。

「また燃えるようなファイトしたい」

判定を聞いた井上尚に安堵（あんど）の表情が浮かんだ。リング上のインタビューで、「戦う前から言っていた『勝ちに徹する』という戦いを実行した」。いつもは涼しい顔で圧勝するモンスターが、勝利だけを追求して難敵・中谷を退けた。

前半にポイントをリードしたことが大きかった。中谷は身長で８センチ、リーチで３センチ上回る。サウスポーで重心を後ろに置いて構えるため、距離はかなり遠く感じる。それでも井上尚は素早いステップインで左ジャブやワンツーを放ち、手数と攻勢でペースを握る。中盤、中谷が前に出て劣勢になるシーンもあったが、ガードも高く構えて追撃を許さない。１１回にはアッパーを当ててダメージを与え、３―０の判定勝ちを収めた。「中谷選手がパウンド・フォー・パウンド（全階級を通じた格付け）にランク入りしている選手だからこそ、この勝ちに価値がある」。ハイレベルな技術戦に勝利し、満足感があふれた。

米国から「仮想中谷」となる選手を呼び、攻略のイメージを高めてきた。大橋ジムの大橋秀行会長は「悲壮感がない。楽しそうにやっている」と語っていた。大一番を前にしても重圧に屈しない、鋼のようなメンタルを持つところがこのボクサーの強みでもある。

今後は強豪ジェシー・ロドリゲス（米）とのビッグマッチも期待される。「また皆さんが燃えるようなファイトをしていきたい」。さらなる高みを目指し、井上尚は戦い続ける。（荒井秀一）

井上尚弥（いのうえ・なおや） 神奈川県出身。３３歳。２０１２年デビュー。１４年にＷＢＣライトフライ級王者。同年に就いたＷＢＯスーパーフライ級王座は７度防衛。１８年にＷＢＡバンタム級王座を獲得し、３階級制覇。１９年にＩＢＦ、２２年にＷＢＣとＷＢＯの同級王座を獲得し、日本人初の４団体統一王者に。２３年７月、ＷＢＣ、ＷＢＯスーパーバンタム級王座を獲得し、４階級制覇。同年１２月に史上２人目となる２階級での４団体統一を果たした。３３戦全勝（２７ＫＯ）。

敗者「さすがチャンピオン」

中谷は前半、防御を重視し井上尚の強打を封じていた。ただ、それではポイントを得られない。８回から攻勢に出た。左右のフックを連打し、王者を追い込んだ。

しかし１０回、不運なバッティングで左目の上を切った。１１回には、強打を左目下に受け、棒立ちになった。後半は互角に近い戦いができたが、前半に失ったポイントの挽回は果たせなかった。

左目下は骨折の疑いもあり、試合後は痛々しい姿だったが、「さすがチャンピオン、ボクシングを作っていくうまさがあった」と、潔く敗戦を受け入れた。

中学卒業後、単身で渡米して以来、常に向上心を持ち続けて３階級制覇を果たした２８歳にとって、初めての挫折。しかし敗北を糧に成長したボクサーは数多い。階級を上げても体の強さが通用することは証明した。さらに強くなってリングに戻ってくるはずだ。（塩見要次郎）