SUPER EIGHT°ÂÅÄ¾ÏÂç¤¬¹¤²¤ë²»³Ú¤Î¡ÖÎØ¡×¡¡¸åÇÚ¤¿¤Á¤È¡È²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡É¡¡Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥Õ¥§¥¹³«ºÅ
¡¡£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤Î°ÂÅÄ¾ÏÂç¡Ê£´£±¡Ë¤ÈÂçÁÒÃéµÁ¡Ê£´£°¡Ë¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë½é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö£Ô£è£å¡¡£Ï£Î£Å¡¡¡Á°ì²»°ìÀ¸¡Á¡×¤¬£²Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡££×£Å£Ó£Ô¡¥¤Î½Å²¬Âçµ£¡Ê£³£³¡Ë¡¢¿À»³ÃÒÍÎ¡Ê£³£²¡Ë¡¢茺ÅÄ¿òÍµ¡Ê£³£·¡Ë¡¢£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¤ÎµÜ¶á³¤ÅÍ¡Ê£²£¸¡Ë¡¢ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡Ê£³£±¡Ë¡¢¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡Ê£²£¸¡Ë¡¢£Â¡õ£Ú£Á£É¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡À¸¥Ð¥ó¥É¤Ë¥ì¥¢¤Ê¥³¥é¥Ü¤Ç£±Æü¤È¤Î£²Æü´Ö¤Ç£³Ëü¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£°ÂÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Î»öÌ³½ê¤ÏÇ¯Îð¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÊÂç¤¤Ê³Ø¹»¤ß¤¿¤¤¤À¤È»×¤¦¡£ÀèÇÚ¤ä¸åÇÚ¡¢Æ±´ü¤¬¤¤¤Æ²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ßÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ì¤¬ÀÎ¤«¤é¤³¤Î»öÌ³½ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿®Ç°¡×¤È³«ºÅ¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡È²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î²¼¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê¸ø±é¡£°ÂÅÄ¤È£Â¡õ£Ú£Á£É¤Ç¡Ö¾Ý¡×¤ò¡¢°ÂÅÄ¤ÈµÜ¶á¡¢ÀîÅç¡¢¾¾ÁÒ¤È£Â¡õ£Ú£Á£É¤Î¿ûÅÄÎÖÇ«¤é¤Ç¡Ö£Ä£ù£å¡¡£Ä¡©¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤Âå¤âÄ¶¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¡£µÜ¶á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÅè粼ÅÍ°¡¡Ê£²£²¡Ë¤¬Èô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¡£¡Ö¤Þ¤â¤ê¤¿¤¤¡×¤Ç¤Ï°ÂÅÄ¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÂçÁÒ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Âç´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Çº£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ô£è£å¡¡£ï£î£å¡¡£ä£á£ù¡Á¤Þ¤¿ÌÀÆü¡Á¡×¤ò½éÈäÏª¡£°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿£Ô£è£å¡¡£Ï£Î£Åµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£