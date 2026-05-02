散歩から帰ってきて、パパさんが体調を崩していることに気付いたハチくん。心配のあまりパパさんがどこへ行くにも付き添い、最後には添い寝までしてくれた様子があまりにも優しいと反響を呼びました。

「パパを包み込んでいる温かさ」「パパの布団で寝てるハチ可愛いなぁ」「ハチ毛布かぶってもカワイイ」と評判で、1万回以上再生されています。

【動画：体調を崩してしまったパパ→異変に気付いた犬が、ベッドまで様子を見に来て…愛に溢れた『看病の様子』】

パパの異変を察知したハチくん

今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル『よりめのはちくん。』へ投稿された、柴犬「ハチくん」の様子です。寒暖差の大きい日が続いたある日、パパさんが体調を崩してしまったのだそう。

散歩から帰ってきたハチくんは、出迎えてくれたパパさんがマスクをしていたことで、異変を察知。寄り添ってくれただけでなく、同じ柴犬の「いちごちゃん」に出迎えをスルーされて傷心のパパさんを、優しく慰めてくれたそうです。

寄り添うハチくんとツンデレないちごちゃん

その後も、パパさんの着替えについて行くなど、心配してずっと付き添ってくれたハチくん。いちごちゃんも何度も「おいで」と誘うと甘えに来てくれて、パパさんは涙が出そうなほど嬉しかったのだとか。

そんな風に調子の悪いパパさんの様子を見守り、寝室で眠るパパさんにも付き添って傍らで眠っていたハチくんでしたが、みんなが寝静まった頃に問題が発生。なんとハチくんまで強く咳き込んでしまったのだといいます。

お互いに看病しあう優しい光景

今度はパパさんが起きてきてハチくんを見守っていると、心配したのかやって来たいちごちゃん。パパさんが起きているのが嬉しいのか、甘えるいちごちゃんの横をすり抜けていったハチくんの行き先は、パパさんの布団でした。

パパさんの布団の中で休むハチくんに、「可愛い」とメロメロになるパパさん。その後も布団で眠るパパさんに添い寝するなど、自分の体調が悪くても大好きなパパさんにずっと寄り添い続けた、優しいハチくんなのでした。

この投稿へは「パパさん、ハチくんお大事にしてください。ツンデレだけど、優しいいちごちゃん」「いつも隣には優しく寄り添ってる神対応のはちくん」「いちごちゃんのスルーは悲しいですね（笑）」「ツンデレなイチゴ姫と優しいハチくん。パパさんの体調を気にしてますね」など、寄り添うハチくんとツンデレないちごちゃんの可愛い姿に魅了された視聴者から、たくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『よりめのはちくん。』では、柴犬の「ハチくん」「いちごちゃん」以外に個性豊かな猫たちも登場する、飼い主さんご家族のほのぼのとした生活が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。